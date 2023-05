N'Golo Kante uwielbia piłkarza z polskiej ligi. "Naprawdę lubiłem patrzeć, jak gra"

N'Golo Kante udzielił wywiadu platformie streamingowej Viaplay. Nie zabrakło w nim polskich wątków. W specjalnej zapowiedzi na Twitterze mogliśmy zobaczyć fragment, w którym środkowy pomocnik opowiada o polskim piłkarzu, którego podziwia. Francuz pokusił się o oryginalność i zamiast standardowo wskazać Lewandowskiego, Szczęsnego czy Zielińskiego, nieco wszystkich zaskoczył.

Czym Kamil Grosicki oczarował N'Golo Kante? "Podobał mi się jego styl"

Gracz Chelsea postawił na Kamila Grosickiego, mimo że w tym momencie ostatnio mógł nieco zniknąć z jego radarów. Od dwóch sezonów 34-latek gra bowiem w polskiej Ekstraklasie. - Wszyscy znają Roberta Lewandowskiego, ale jest też inny piłkarz z Polski, którego bardzo lubiłem oglądać w lidze francuskiej. To Grosicki. Przypatrywałem mu się Rennes, potem grałem przeciwko niemu w Anglii. Podobał mi się jego styl, to jak dotyka piłkę, jak się z nią porusza... Naprawdę lubiłem patrzeć, jak gra - powiedział Kante.

Kante ma prawo pamiętać Grosickiego jeszcze z czasów, gdy dopiero rozpoczynał wielką piłkarską karierę. Kiedy Polak przychodził do francuskiego Rennes, młodziutki pomocnik był zawodnikiem Caen. Do Anglii pierwszy wyjechał reprezentant Francji, kiedy to w 2015 r. przeniósł się do Leicester City. Panowie znaleźli się razem w Premier League w sezonie 2016/17, gdy Grosicki był zawodnikiem Hull City, a potem w sezonie 2020/21, gdy grał w West Bromwich Albion, ale w lidze nie zagrali przeciwko sobie.

Dla Grosickiego to z pewnością spore wyróżnienie. Piłkarz Pogoni Szczecin wciąż udowadnia, że stać go na wiele. W tym sezonie wystąpił w 37 meczach, w których strzelił 11 goli i miał dziewięć asyst. Jego drużyna zajmuje zaś trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Sam piłkarz pojechał nawet na mundial do Kataru. Całość wywiadu z N'Golo Kante można będzie obejrzeć w poniedziałek.