Kiwior zebrał samą słodycz. Trener nie mógł się go nachwalić. Każdy by tak chciał

Jakub Kiwior przeniósł się w styczniu do Arsenalu ze Spezii. Początkowo Polak grał bardzo niewiele, a jak już pojawiał się na boisku, to grał raczej słabo. W ostatnim czasie jego sytuacja całkowicie się zmieniła. Obrońca wyszedł w pierwszym składzie w meczach z Chelsea (3:1) i Newcastle (2:0) i świetnie się w nich spisał.

Mikel Arteta zachwycony grą Jakuba Kiwiora. "Genialny"

Kiwior został bardzo pozytywnie oceniony przez zagraniczne media za spotkanie z ekipą Eddiego Howe'a. "Kolejny dobry występ. Spokój przy piłce. W ogóle nie wydawał się zestresowany." - czytamy na stronie Goal.com. Występami obrońcy zachwycony jest również trener Arsenalu Mikel Arteta. - Jego gra jest imponująca. Jest bardzo spokojny i opanowany. Był genialny przeciwko dwóm bardzo trudnym przeciwnikom, z wieloma utalentowanymi piłkarzami. Miał wiele sytuacji i świetnie radził sobie z rywalami - powiedział Hiszpan na konferencji prasowej przed meczem Premier League z Brighton.

Kiwior prawdopodobnie ponownie wyjdzie w tym meczu w pierwszym składzie. Wiele wskazuje również na to, że nie odda miejsca w wyjściowej "jedenastce" już do końca sezonu. Spowodowane jest to urazem Williama Saliby. Francuz był podstawowym obrońcą Arsenalu, ale z powodu kontuzji pleców nie zagra już w bieżących rozgrywkach.

Arsenal czeka trudne zadanie

Po zwycięstwie nad Newcastle Arsenal wciąż ma szansę na sięgnięcie po mistrzostwo Anglii. Po 35 meczach zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do liderującego Manchesteru City traci tylko punkt. Ma jednak jeden mecz rozegrany więcej. Spotkanie z Brighton odbędzie się w niedzielę o 17:30.

Mikel Arteta zdaje sobie sprawę, że jego drużynę czeka bardzo trudne zadanie. Brighton świetnie sobie radzi w bieżącym sezonie i obecnie jest na siódmym miejscu z dorobkiem 55 punktów. - To naprawdę kompletna drużyna. Sposób, w jaki grają pod wodzą Roberto De Zerbiego jest niezwykły, a oglądanie tego zespołu to czysta przyjemność. To będzie bardzo trudny mecz - ocenił menedżer Arsenalu.