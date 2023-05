Guardiola zirytował się na Eurowizję. Przez nią Man City ma gorzej niż Real

Manchester City wciąż walczy o mistrzostwo Anglii oraz o zdobycie Ligi Mistrzów. W najbliższy weekend podopieczni Pepa Guardioli mieli zmierzyć się na wyjeździe z Evertonem na Goodsion Park. Pierwotnie to spotkanie zaplanowano na sobotę, lecz z uwagi na konkurs Eurowizji, który odbywa się w Liverpoolu, starcie w Premier League zostało przełożone na niedzielę.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Manchester City będzie odpoczywał krócej od Realu. Guardiola zirytowany

To zirytowało Pepa Guardiolę, gdyż już kilka dni później, w środę, Manchester City zmierzy się z Realem Madryt w rewanżowym meczu Champions League. W pierwszym spotkaniu padł remis 1:1.

- Nie rozumiem tego. Ale nie chcę już o to walczyć. Muszę się dostosować. Nie walczę już o terminarz w UEFA, Premier League i tak dalej - powiedział hiszpański szkoleniowiec. Decyzja ta jest argumentowana sprawami telewizyjnymi, ale również siłami policji, która nie byłaby w stanie zagwarantować bezpieczeństwa na dwóch tak dużych wydarzeniach. - Nie możemy zagrać w sobotę z powodu Eurowizji czy czegoś w tym rodzaju w Liverpoolu, a nie mamy zbyt wielu policjantów, aby zająć się dwoma ważnymi wydarzeniami w tym samym czasie. Co mogę zrobić? Zdecydowanie wolelibyśmy zagrać w sobotę, abyśmy mogli lepiej się przygotować - dodał Guardiola.

Co za ruch. Chelsea zaprosiła na trening 14-latka. Rywalizował z gwiazdami za miliony

- Nie chodzi o Premier League ani o to, że we Francji i Niemczech grają w piątek, tutaj jest odwrotnie. Premier League jest ważniejsza, terminarz to terminarz. Nie możemy przestać. Ale od pierwszego dnia to odczuwałem i to się nie zmieni - twierdzi trener Manchesteru City. Real Madryt swój mecz ligowy zagra w sobotę. Ich rywalem będzie Getafe.

Na cztery mecze przed końcem sezonu w rozgrywkach ligowych "The Citizens" mają tylko jeden punkt przewagi nad Arsenalem - "Kanonierzy" rozegrali jedno spotkanie więcej. - To 11 miesięcy pracy w Premier League. Nie chcę rozpraszać się Madrytem. Mam czas. Niestety nie za dużo, ponieważ gramy w niedzielę, bardzo dziękuję - zakończył sarkastycznie Guardiola.

Wielka szansa dla Kiwiora. Teraz wskoczy do składu Arsenalu?

Mistrzowie Anglii wciąż mają szanse na potrójną koronę, gdyż oprócz Premier League oraz Champions League, zagrają w finale Pucharu Anglii. 3 czerwca zmierzą się na Wembley z Manchesterem United.