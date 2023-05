Co za ruch. Chelsea zaprosiła na trening 14-latka. Rywalizował z gwiazdami za miliony

Chelsea rozgrywa bardzo rozczarowujący sezon. Na finiszu Premier League zajmuje dopiero 11. pozycję w tabeli i po raz pierwszy od sezonu 2016/17 nie zagra w europejskich pucharach. A przecież w dwóch ostatnich oknach transferowych pozyskała aż 17 zawodników za łączną sumę ponad 600 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

14-letni piłkarz na treningu Chelsea. To nagroda za wygrany turniej

Mimo że na ten moment kadra londyńskiego zespołu jest bardzo liczna, to na czwartkowym treningu pojawił się jeszcze jeden zawodnik. Był to Charlie Holland, kapitan zespołu do lat 14, który po raz pierwszy miał okazję zmierzyć się z gwiazdami światowego futbolu.

Zaskakujące metody City. Tak chcieli przekonać Bellinghama

14-letni piłkarz został zaproszony na trening w ramach nagrody za dobre występy w swojej kategorii wiekowej. To duże wyróżnienie, bowiem zazwyczaj z pierwszym zespołem ćwiczą tylko gracze z drużyn U-21 oraz U-18. Zespół Hollanda niedawno zwyciężył w rozgrywkach Albert Phelan Cup South, w finale rozbił 5:0 Fulham.

Szykują się duże zmiany w Chelsea. Porozumienie z nowym trenerem o krok

W Chelsea w ostatnich kilkunastu miesiącach działo się bardzo dużo, ale wiele wskazuje na to, że nadchodzące lato będzie równie intensywne. Wtedy dojdzie choćby do zmiany szkoleniowca, tymczasowego trenera Franka Lamparda najprawdopodobniej zastąpi Mauricio Pochettino. Należy też zakładać, że kadra zostanie mocno uszczuplona, zwłaszcza że zespół będzie występował tylko w rozgrywkach krajowych.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wielka szansa dla Kiwiora. Teraz wskoczy do składu Arsenalu?

Kolejnym rywalem Chelsea będzie walczące o utrzymanie w Premier League Nottingham Forest. Mecz zostanie rozegrany w sobotę 13 maja o godzinie 16:00 czasu polskiego.