Kiwior zagrał tak, że na Wyspach nie mogą się go nachwalić. "Znakomity"

Newcastle udowodniło w tym sezonie, że jest drużyną, która może zagrozić każdemu. Prowadzony przez Eddiego Howe'a zespół zajmował przed tą kolejką trzecie miejsce w Premier League. To spotkanie zapowiadało się na szczególnie ciężkie dla Arsenalu, który nadal liczy na wyprzedzenie Manchesteru City w walce o mistrzostwo. Zespół z Londynu podołał jednak wyzwaniu.

Świetna forma Jakuba Kiwiora. Przywrócił pewność defensywie Arsenalu

Z dobrej strony ponownie pokazał się też Jakub Kiwior, który znów wyszedł w pierwszym składzie Arsenalu. Doceniły go angielskie media. Oceny mogły być dużo gorsze, gdyby sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką Polaka w pierwszej połowie, ale okazało się, że piłka najpierw trafiła go w udo. Arbiter po konsultacji VAR zmienił decyzję. "Kanonierzy" wygrali ostatecznie 2:0, a wspomniana akcja była jedyną "wpadką" reprezentanta Polski. Później grał naprawdę dobrze i miał spory udział w sukcesie drużyny.

Portal Goal.com wystawił Kiwiorowi ocenę "8" w 10-stopniowej skali. "Kolejny dobry występ. Spokój przy piłce. W ogóle nie wydawał się zestresowany" - napisano w uzasadnieniu. Portal Football.London również zwraca uwagę na to, że "był to kolejny pewny występ reprezentanta Polski, który miał do roboty dużo więcej niż w meczu przeciwko Chelsea. Wygląda na to, że przywrócił pewność siebie do defensywy Arsenalu". Również tutaj wystawiono Polakowi ocenę "8".

Polaka wysoko ocenia również "Evening Standard". Kolejna "ósemka". Zwrócono uwagę na jego pojedynki z Callumem Wilsonem. "Miał nerwowy początek, gdy wydawało się, że sprokurował jedenastkę, ale szybko sobie z tym poradził. Dobrze poradził sobie z atmosferą i zagrożeniem powodowanym przez Calluma Wilsona" - czytamy.

Strona Londonworld.com również docenia reprezentanta Polski, choć przyznaje mu trochę niższą ocenę. "Młody zawodnik był skupiony w defensywie i kilka razy dokonał ważnych wykopów. Wykazał się uwagą i wielkim potencjałem." - za ten mecz wystawiono mu "siódemkę".

"The Athletic" wystawia Polakowi taką samą notę i zauważa, że nie popełnił żadnego błędu po tym, gdy początkowo sędzia dopatrzył się u niego zagrania ręką w polu karnym. Tę sytuację zauważa też "The Sun", który nagrodził Kiwiora oceną "8". Stwierdzono, że poza sytuacją z potencjalną jedenastką był to "znakomity występ, bardzo imponujący, gdy weźmie się pod uwagę, że był to dopiero jego czwarty mecz w Premier League, a drugi od początku spotkania".

Większość mediów jest zgodna, że był to bardzo dobry mecz Polaka. Zauważają, że jest zdecydowanie większym wsparciem dla drużyny od Roba Holdinga i wydaje się pasować idealnie do preferowanego przez Mikela Artetę stylu gry.

Po tej wygranej Arsenal traci punkt do pierwszego Manchesteru City i w dodatku zagrał już jeden mecz więcej od zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę. Kibice Arsenalu muszą więc liczyć na to, że zespół City pomyli się przynajmniej dwukrotnie w swoich ostatnich czterech spotkaniach. Szanse na to są bardzo małe, bo Manchester City mierzy się już wyłącznie z drużynami spoza czołówki. Najtrudniejszym rywalem podopiecznych Guardioli będzie Brighton, które obecnie zajmuje 7. miejsce w lidze. Z tą samą drużyną zmierzy się też Arsenal. Poza tym zespół Jakuba Kiwiora zagra jeszcze przeciwko Nottingham Forest i Wolverhampton.