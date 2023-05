Rewelacja Premier League planuje pobić swój transferowy rekord

Nie ma wątpliwości, że Brighton to jedna z największych sensacji tego sezonu Premier League. Drużyna, która w ubiegłym sezonie zajęła dziewiąte miejsce, teraz spisuje się jeszcze lepiej i walczy o awans do europejskich pucharów. Po 32 kolejkach Brighton ma 55 punktów i zajmuje szóste miejsce, premiujące awans do fazy grupowej Ligi Europy.

Brighton pobije klubowy rekord transferowy i pozyska rewelację Watfordu

Prezesi Brighton już myślą o wzmocnieniach na nowy sezon. Wiadomo już, że zarząd klubu zgodził się pozyskać napastnika Joao Pedro z Watfordu za rekordową dla klubu kwotę, nieco poniżej 30 milionów funtów. Dotychczas najwięcej pieniędzy klub wydał przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022 na Enocka Mwepu z austriackiego Salzburga. Wtedy pozyskał środkowego pomocnika z Zambii za 23 miliony euro.

21-letni Joao Pedro trafił do Watfordu w 2020 roku. Zdobył 24 gole w 109 spotkaniach. W tym sezonie jego bilans to: 35 meczów, jedenaście bramek i cztery asysty. Z Brighton podpisze umowę, która będzie ważna do czerwca 2028 roku.

- Joao przyciągnął duże zainteresowanie z całej Europy. Jest on naszym długoterminowym celem. To genialny młody talent. Bardzo dobrze uzupełni naszą linię ataku - powiedział David Weir, dyrektor Brighton. Jego zespół jest również blisko pozyskania doświadczonego, 37-letniego pomocnika Liverpoolu - Jamesa Milnera.

Brighton w poniedziałek w 33. kolejce Premier League zagra przed własną publicznością z walczącym o utrzymanie, zajmującym przedostatnie miejsce w tabeli - Evertonem. Początek spotkania o godz. 18.30.