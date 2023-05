Moder nie dość, że długo już nie gra, to jeszcze ma kolejny problem

Jakub Moder kilka tygodni temu wrócił do treningów po zerwaniu więzadeł krzyżowych, które wykluczyło go z ćwiczeń na ponad rok. 24-latek jest coraz bliżej powrotu do gry w barwach Brighton. Ostatni oficjalny mecz w tym zespole rozegrał 2 kwietnia 2022 roku przeciwko Norwich.

Jakub Moder będzie miał mocnego rywala do składu. James Milner na celowniku Brighton

Jak się okazuje, Moder od nowego sezonu będzie miał mocnego konkurenta w walce o wyjściowy skład. Brighton zdecydował się bowiem na sprowadzenie Jamesa Milnera z Liverpoolu, który występuje na tej samej pozycji co reprezentant Polski.

Informację o chęci pozyskania zawodnika przez klub Polaka przekazał Fabrizio Romano. "Brighton ma podpisać kontrakt z Jamesem Milnerem, ostateczna propozycja i wszystkie klauzule zostały zaakceptowane. Umowa będzie obowiązywać do czerwca 2024 roku" - przekazał dziennikarz. Anglik przejdzie do Brighton na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu umowy na Anfield.

Juergen Klopp o transferze Milnera. "Jego decyzja"

Do przejścia piłkarza do Brighton odniósł się już szkoleniowiec Liverpoolu Juergen Klopp. - Mogę powiedzieć, że odbyłem z nim naprawdę dobre rozmowy. On wie, jak wysoko go cenię. Tę decyzję podjął samodzielnie. Mogę jedynie dodać, że żadna z pozytywnych rzeczy w Liverpoolu w ciągu ostatnich siedmiu i pół roku nie wydarzyłaby się bez Jamesa Milnera - przyznał Niemiec na konferencji prasowej.

Transfer Milnera będzie oznaczał dla Jakuba Modera kolejne kłopoty. Nie dość, że stracił rok na angielskich boiskach z powodu kontuzji, to teraz jego rywalem o pierwszy skład będzie niezwykle doświadczony piłkarz i były reprezentant kraju. Polak będzie miał o wiele ciężej o grę niż przed urazem.