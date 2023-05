Skandaliczne zachowanie w hicie Premier League. Policja wkroczyła do akcji. "Dlaczego to robicie?"

Wtorkowe spotkanie świetnie rozpoczęło się dla gospodarzy. Już w 18. minucie Martin Odegaard dał prowadzenie Arsenalowi. Trzynaście minut później miał już na koncie dwa gole. W 34. minucie Gabriel Jesus podwyższył wynik na 3:0 i na przerwę piłkarze obu drużyn schodzili z takim rezultatem. W drugiej połowie honorowe trafienie dla Chelsea zdobył Noni Madueke. Podczas doliczonego czasu gry doszło do skandalu z udziałem piłkarza gości.

REKLAMA

Zobacz wideo Chalidow: Jestem następny w kolejce? Dajcie mi spokój

Skandal na meczu Chelsea. Mudryk oślepiony przez kibica. Został już aresztowany

Sędzia Robert Jones doliczył do regulaminowego czasu drugiej części gry pięć minut. Po kilkudziesięciu sekundach kamery uchwyciły moment, w którym Michajło Mudryk był oślepiany przez jednego z kibiców zielonym laserem. Ukrainiec po meczu skomentował incydent w mediach społecznościowych. "Jest dobrze" - napisał, po czym zamieścił również post z wymownym pytaniem. "Dlaczego to robicie?" - przekazał 22-latek.

W środę Arsenal wystosował specjalne oświadczenie, w którym zakomunikował, że kibic, który przeszkadzał reprezentantowi Ukrainy w grze, został zatrzymany. Ma zaledwie 21 lat. "Dokonano aresztowania po użyciu lasera podczas wczorajszego meczu. Takie zachowanie jest niebezpieczne i całkowicie niedopuszczalne, a my w pełni wesprzemy policję w jej dochodzeniach. Oczywiście podejmiemy wszelkie możliwe działania" - przekazano. Na ten moment nie wiadomo, jaki czeka go wyrok, natomiast w najbliższych dniach powinniśmy oczekiwać konkretnej informacji.

Szalony plan Katarczyków. Chcą kupić giganta i od razu zabrać Mbappe

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Mudryk pojawił się na boisku dopiero w 71. minucie, kiedy zmienił Enzo Fernandeza. Ukrainiec przeniósł się do Chelsea w styczniu za 70 milionów euro plus bonusy, przez które kwota może osiągnąć nawet 100 mln euro. Piłkarz od początku jednak rozczarowuje. Rozegrał do tej pory 14 spotkań, w których nie strzelił żadnego gola. Zanotował jedynie dwie asysty.

Oficjalnie. Wielki powrót na ławkę trenerską po dwóch latach. Zaskakujący wybór Leeds

Nie tylko były piłkarz Szachtara Donieck słabo prezentuje się w obecnych rozgrywkach. Pozostali zawodnicy Chelsea również nie zachwycają. Aktualnie klub znajduje się na niechlubnej passie sześciu porażek z rzędu. Na zwycięstwo czeka od 11 marca. W tabeli Premier League zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 39 punktów. Do końca rozgrywek pozostało pięć kolejek.