Halvor Egner Granerud dołączył do piewców polskiego piłkarza. "Solidny jak skała"

Jakub Kiwior w końcu rozegrał solidny mecz w pierwszej drużynie Arsenalu. Reprezentant Polski od czasu zimowego transferu grał niewiele, a jak już się na boisku pojawiał, to jego gra pozostawiała wiele do życzenia. Tak było zaraz po jego debiucie przeciwko Sportingowi w 1/8 finału Ligi Europy, a także po ligowym starciu z Liverpoolem, w którym wszedł raptem na 10 minut. W obu przypadkach został obwiniony o utratę bramki. We wtorek dostał od trenera Mikela Artety szansę gry przez pełne 90 minut przeciwko Chelsea i nie zawiódł.

Halvor Egner Granerud skomentował występ Jakub Kiwiora. "Zrobił na mnie wrażenie"

Arsenal wygrał 3:1, a sam stoper otrzymał rewelacyjne noty. "W pierwszej połowie schował do kieszeni Aubameyanga" - pisał portal ArsenalInsider. "Wyglądał, jakby grał regularnie przez cały sezon" - zauważyli dziennikarze "The Sun". Do chóru zachwyconych postawą Kiwiora nieoczekiwanie dołączyła także wielka postać skoków narciarskich - Halvor Egner Granerud.

Kiwior podsumował występ przeciwko Chelsea i zwrócił się do trenera: "Jestem gotowy"

Skoczek jest wielkim fanem Arsenalu i Kiwiorem zainteresował się nie po raz pierwszy. Kiedy Polak przechodził do klubu z Londynu z włoskiej Spezii, Norweg nie za bardzo go kojarzył. Dlatego też zapytał o opinie na jego temat swoich obserwujących na Twitterze. "Czy Jakub Kiwior jest dobry? I w czym jest dobry?" - dopytywał. Poprosił też o podanie jego silnych i słabych stron. Od razu został zasypany masą odpowiedzi.

Klasa gwiazdy Manchesteru. Uratował "najpiękniejszą piłkarkę". "Dżentelmen"

Nie za bardzo mógł je jednak zweryfikować, bo 23-latek rzadko podnosił się ławki rezerwowych. Po meczu z Chelsea Granerud w końcu wyrobił sobie zdanie. "Jakub Kiwior wygląda dokładnie tak, jak o nim pisaliście. Solidny jak skała" - ocenił w kolejnym tweecie. Jeden z użytkowników stwierdził jednak, że Chelsea w obecnej formie nie jest dla Kiwiora żadną weryfikacją. "To prawda, ale i tak zrobił na mnie wrażenie. Solidny z piłką i wiele razy wygrywał pojedynki" - odpowiedział jednak skoczek.

Dwie bramki dla Arsenalu zdobył w tym meczu rodak Graneruda Martin Odegaard. Jedno trafienie dołożył także Gabriel Jesus. Chelsea odpowiedziała jedynie honorowym golem Noniego Madueke. Dzięki zwycięstwu Arsenal ponownie objął prowadzenie w tabeli Premier League. Drugi Manchester City traci do niego dwa punkty, tyle że ma do rozegrania dwa zaległe mecze.