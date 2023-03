Liverpool szykuje potężny transfer. Chce sprowadzić gwiazdę rywala

Co prawda letnie okno transferowe rozpocznie się dopiero za ponad cztery miesiące, jednak władze Liverpoolu nie tracą czasu i już przygotowują grunt pod ściągnięcie upragnionych piłkarzy. Sytuacja kadrowa zespołu "The Reds" szczególnie w linii pomocy nie wygląda zbyt kolorowo, dlatego jednym z priorytetów drużyny Juergena Kloppa jest transfer zawodnika właśnie na tę pozycję. Okazuje się, kandydatem do przyjścia na Anfield stał się wychowanek Chelsea.

Liverpool sięga po Masona Mounta

Według angielskiego "talkSPORT" Liverpool chce wykorzystać obecną sytuację klubową Masona Mounta i podczas przyszłego okna "The Reds" postarają się ściągnąć piłkarza do siebie. Za czasów Franka Lamparda i Thomasa Tuchela 24-letni pomocnik był kluczową postacią zespołu Chelsea, jednak po przyjściu Grahama Pottera Mount zaczął tracić miejsce w podstawowym składzie. Wynika to z nieco słabszej dyspozycji piłkarza oraz systemu gry, jaki preferuje nowy szkoleniowiec "The Blues". Wiele wskazuje na to, że latem Mason Mount może zdecydować się na opuszczenie Stamford Bridge.

Obecna wartość wychowanka Chelsea oscyluje w granicach 75 mln euro, a jego kontrakt jest ważny do 30 czerwca 2024 i jak na razie 36-krotny reprezentant Anglii nie garnie się do przedłużenia umowy. W przypadku odejścia Monut oczekuje ponoć od nowego pracodawcy tygodniowej pensji rzędu 200 tys. funtów, którą Liverpool bez większych problemów jest mu w stanie zapewnić.

Mason Mount trafił do pierwszego zespołu "The Blues" w lipcu 2019 roku. Od tamtej pory 24-latek rozegrał dla angielskiego zespołu aż 192 meczów, w których zdobył 33 bramki i zanotował 37 asyst.