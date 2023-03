Gwiazdor Liverpoolu podjął decyzję. Spotkał się Kloppem. Klamka zapadła

Liverpool poległ w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt (2:5). Tak wysoka porażka nie mogła przejść bez echa w angielskich mediach. Zażenowani dziennikarze "Daily Mail" postanowili nawet przygotować listę zawodników, którzy muszą opuścić Anfield Road po sezonie. Okazuje się, że jeden z nich właśnie poinformował o odejściu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ahonen upił się tam, a potem skoczył 240 metrów. Ten pub znają wszyscy, którzy jeżdżą do Planicy

Roberto Firmino opuści Liverpool po sezonie. Powiedział Kloppowi, że nie przedłuży kontraktu

Roberto Firmino tworzył przed kilkoma laty genialne trio z Sadio Mane oraz Mohamedem Salahem. Były to owocne czasy dla Liverpoolu, zwieńczone triumfem w Lidze Mistrzów w 2019 roku. Wszystko, co dobre, jednak się kończy. Po ośmiu latach spędzonych przy Anfield Road odchodzi z klubu - informację przekazał dziennikarz Sky Sports, Florian Plettenberg. Piłkarz miał już poinformować Juergena Kloppa, że nie przedłuży kończącego się kontraktu i odejdzie jako wolny zawodnik. Umowa wygasa z końcem czerwca 2023 roku.

Amatorski klub robi furorę w Pucharze Holandii. Ale nie chcą grać w finale. Zabrania im religia

31-letni napastnik prawdopodobnie nie będzie miał dużych problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. W letnim okienku transferowym głośno było o jego transferze do Juventusu, dlatego może teraz obie strony dojdą do porozumienia. Firmino przeniósł się do Liverpoolu w lipcu 2015 roku, kiedy zapłacono za niego Hoffenheim 41 milionów euro. Piłkarz przez osiem lat rozegrał łącznie 352 mecze, w których strzelił 107 bramek. W tym czasie sięgnął po mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Anglii. Zdobył też z Liverpoolem Puchar Ligi Angielskiej i triumfował na arenie międzynarodowej. Oprócz wspomnianej Ligi Mistrzów drużyna wygrała Klubowe Mistrzostwa Świata i Superpuchar UEFA.

170 mln zł dla PZPN. Ujawnili kulisy kosmicznej umowy

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Liverpool zajmuje aktualnie szóste miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 39 punktów. Do liderującego Arsenalu traci aż 21 punktów. Najbliższy mecz piłkarze Juergena Kloppa rozegrają w niedzielę, 5 marca, kiedy w meczu na szczycie zmierzą się z Manchesterem United.