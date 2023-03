Agentka Haalanda zdradza przyszłość piłkarza. "On chce grać tylko tam"

Erling Haaland przyzwyczaił kibiców do bramkostrzelności, choć ostatnio jest tego nieco mniej. Napastnik Manchesteru City w ostatnich siedmiu meczach trafił do siatki rywala zaledwie dwa razy. Nie zmienia to jednak faktu, że jest on absolutnym fenomenem. Wystarczyło mu kilka miesięcy, by zapisać się w historii klubu. Przebił nawet Sergio Aguero, który przed laty dominował w ofensywie City.

Agentka Haalanda pewna przyszłości piłkarza. "On chce trafić tylko tam"

Kiedy Haaland dołączał do drużyny Pepa Guardioli, jego ojciec Alfe-Inge zapowiedział, że piłkarz zostanie przy Etihad Stadium najwyżej cztery lata. Nie milkną zatem plotki o jego kolejnym transferze. Po śmierci Mino Raioli interesy piłkarza przejęła agentka Rafaela Pimenta, która zapewnia, że w grze o jego usługi liczy się tylko jeden klub.

- Jest Premier League. Ale jest też Real Madryt. Mają w sobie coś własnego, tę magię. Nie wygrywają rozgrywek ligowych, ale to, co robią w Lidze Mistrzów, jest niesamowite. Jest to kraina marzeń dla każdego piłkarza - powiedziała podczas wydarzenia FT Business of Football w Londynie.

Santos pokazał, że dotrzymuje słowa. Kluczowe spotkanie. "Zależało mi na tym"

Przekazała również, że każdy piłkarz w jej agencji musi mieć jasno sprecyzowany cel, aby móc go zrealizować. - Musimy zrobić plan i postawić sobie cel. Może tego nie osiągniemy, ale jeśli nie wiemy, dokąd zmierzamy, na pewno tam nie dojdziemy - zakomunikowała.

Haaland przeniósł się do Manchesteru w lipcu ubiegłego roku z Borussii Dortmund za 60 milionów euro. Piłkarz rozegrał w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach 33 mecze, w których strzelił 33 gole. Aktualnie jest liderem klasyfikacji strzelców Premier League (27 goli). Drugi Harry Kane ma do niego aż dziewięć goli straty. Kontrakt Haalanda obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku, jednak widnieje w nim klauzula, która pozwala piłkarzowi odejść z zespołu już w 2024 roku za kwotę 150 mln euro.

Gwiazda Manchesteru City do wzięcia. Barcelona i Real stoczą o niego walkę

Po 25 kolejkach Premier League Manchester City zajmuje pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 55 punktów. Liderem pozostaje Arsenal (60 pkt), natomiast podium zamyka Manchester United (49 pkt). Najbliższy mecz piłkarze Pepa Guardioli rozegrają w sobotę, 4 marca, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z Newcastle.