To już pewne! Kolejny Polak trafi do Liverpoolu. "Zobaczyli coś szczególnego"

Kornel Miściur urodził się w 2008 roku w Anglii, gdzie dwa lata wcześniej wyemigrowali z Polski jego rodzice. W ostatnim czasie 15-latek zachwycał w młodzieżowym zespole Hull City. I choć o jego pozyskaniu myślało Brighton, Chelsea oraz Manchester City, to Miściur podpisał czteroletnią umowę z Liverpoolem. W pierwszym roku będzie grał za stypendium, a dopiero potem obowiązywać będzie kontrakt profesjonalny.

- Zawsze wychodzę z założenia, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. To oni chcieli Kornela, a nie on ich. To oznacza, że zobaczyli w nim coś szczególnego. Takiemu klubowi się nie odmawia - mówi "Przeglądowi Sportowemu" Łukasz Miściur, ojciec młodego bramkarza.

Mierzącym 194 cm bramkarzem interesują się także trenerzy juniorskich reprezentacji Anglii, ale gra dla Polski jest priorytetem rodziny Miściur.

Przetarte szlaki

Liverpool już kilkakrotnie sięgał po młodych Polaków. W akademii The Reds grał Kamil Grabara, ale szansy w pierwszym zespole nigdy nie otrzymał. Dziś broni w FC Kopenhaga. Obecnie, w zespole U-21, występuje napastnik Mateusz Musiałowski. O debiucie w drużynie Juergena Kloppa marzy też Jakub Ojrzyński, który akurat przebywa na wypożyczeniu w Radomiaku Radom. Oprócz Ojrzyńskiego, bramkarzem zespołu U-21 jest Fabian Mrozek.

Prorokować Miściurowi wielką karierę byłoby przedwcześnie, co chociażby pokazuje przykład Marcina Bułki. Wychowanek warszawskiej akademii słynnego klubu - FC Barcelona Escola Varsovia trafił do juniorów Chelsea, później nawet trenował z seniorami Paris Saint Germain, ale dziś ma 23 lata, i choć jest rezerwowym piłkarzem francuskiego OGC Nice, to w seniorskiej piłce zagrał raptem kilkanaście meczów.