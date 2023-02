Nowy inwestor chce wejść do Manchesteru United. Akcje klubu spadają

W listopadzie ubiegłego roku rodzina Glazerów poinformowała, że jest skłonna sprzedać całość lub część udziałów akcji Manchesteru United. Proces jest prowadzony przez firmę Raine Group, która zajmowała się również sprzedażą Chelsea, gdy klubu pozbywał się Roman Abramowicz. Mimo że termin składania ofert minął dwa tygodnie temu, do gry może wejść kolejny chętny. Dotychczas stronami walki o udziały w klubie z Old Trafford byli Sir Jim Ratcliffe oraz Jassim bin Hamad Al Thani.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Żyła mistrzem świata! Austriacy nie mogą się pogodzić. "Parodia"

Brak satysfakcjonującej oferty, a akcje Manchesteru United spadają. Pojawił się nowy zainteresowany

Mowa o funduszu inwestycyjnym Genevra Associates z siedzibą w Luksemburgu. Według informacji "Daily Mirror" byliby oni chętni na zakup jedynie mniejszościowego pakietu udziałów w Manchesterze United. Kontrolę nad klubem wciąż miałaby rodzina Glazerów, z którymi chcą współpracować. Jednym z partnerów biznesowych zainteresowanej firmy jest Irfan Khan, który uważa, że "Czerwone Diabły" to "solidna inwestycja". - Pandemia COVID-19 wywarła druzgocący wpływ na wszystkie drużyny sportowe na całym świecie, z United bez wyjątku. Jednak nadal uważamy, że jest to solidna inwestycja z fantastycznym potencjałem rozwoju i wieloma milionami zapalonych fanów na całym świecie - przyznał Khan.

Koszmar Chelsea. Kluczowy piłkarz wypada z gry w najgorszym momencie

Genevra Associates jest chętna do ponownego dostosowania komercyjnych interesów klubu i nalegała, aby fani byli kluczową częścią ich wizji klubu. Shah Farsi, jeden z założycieli funduszu, publicznie ogłosił zamiar podjęcia zmian niezbędnych, aby popchnąć klub do przodu. - Rozumiemy, że fani United byli sfrustrowani w ciągu ostatnich kilku lat. Naszym celem jest działanie jako siła reformatorska, która zharmonizuje interesy właścicieli i fanów oraz popchnie klub do bardzo potrzebnej transformacji - stwierdził Farsi.

Legendarny klub wstaje z kolan. Początek nowej ery. Jeden główny bohater

Manchester United w niedzielę wygrywając Puchar Ligi Angielskiej, zakończył swoją sześcioletnią posuchę bez trofeum. Z trybun poczynania swojej drużyny oglądał Avram Glazer, który wycenił klub na pięć miliardów funtów i takiej oferty oczekuje. Zarówno Sir Jim Ratcliffe, jak i Jassim bin Hamad Al Thani, nie spełnili tych wymogów, przez co Glazerowie mogą jeszcze pozostać na Old Trafford, jeśli ich cena wywoławcza nie zostanie osiągnięta. Wiązałoby się to z jeszcze większym spadkiem wartości "Czerwonych Diabłów". Jak czytamy w "Daily Mirror", cena akcji klubu na nowojorskiej giełdzie spadła już o 10 proc. w związku z doniesieniami, że może nie dojść do zmiany właścicielskiej.