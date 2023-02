Koszmar Chelsea. Kluczowy piłkarz wypada z gry w najgorszym momencie

Chelsea znajduje się w głębokim kryzysie. W zimowym oknie transferowym wydali ponad 300 mln euro, sprowadzając do klubu m.in. Enzo Fernandeza czy Michajło Mudryka, ale efektów na boisku brak. W ostatnich 11 spotkaniach londyński klub wygrał tylko raz - 15 stycznia przeciwko Crystal Palace. Co więcej, w ostatnich trzech meczach doznał porażki i to bez zdobyczy bramkowej. Kibice Chelsea złożyli nawet petycję do właścicieli klubu, w której zażądali zwolnienia Grahama Pottera. Na domiar złego w starciu z Tottenhamem (0:2) kontuzji nabawił się Thiago Silva i opuścił boisko już w 19. minucie.

Thiago Silva kontuzjowany. Piłkarz wypada z gry na kilka tygodni

We wtorek 28 lutego klub z Londynu przekazał nowe informacje na temat stanu zdrowia Brazylijczyka. Nie są one optymistyczne. Szczegółowe badania wykazały, że Silva doznał urazu kolana. "Wyniki skanów potwierdziły uszkodzenie więzadeł w kolanie. Teraz Thiago będzie ściśle współpracował z działem medycznym klubu podczas rehabilitacji, aby jak najszybciej wrócić do gry" - czytamy. Jak donosi Fabrizio Romano, przy takim urazie rekonwalescencja może potrwać od 5 do 6 tygodni.

Kontuzja Silvy przydarzyła się w jednym z najgorszych momentów dla Chelsea. Nie dość, że klub próbuje wrócić na zwycięską ścieżkę w Premier League, to w kolejnych dniach powalczy również o awans do 1/4 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu z Borussią Dortmund drużyna poniosła porażkę 0:1. Rewanż zaplanowano na 7 marca. Wiadomo, że nie wystąpi w nim podstawowy defensor, a więc Silva.

Brazylijczyk jest podporą obrony Chelsea i często występuje z opaską kapitańską na ramieniu. W tym sezonie rozegrał 27 spotkań, w których zaliczył dwie asysty. Pierwotnie jego kontrakt z angielskim klubem wygasał w czerwcu 2023 roku, ale w ostatnich tygodniach piłkarz przedłużył umowę o kolejne 12 miesięcy.

Chelsea zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli Premier League. W 24 meczach uzbierali zaledwie 31 punktów. Na taki wynik składa się osiem zwycięstw, siedem remisów i aż dziewięć porażek. Szansę do przełamania złej passy w lidze piłkarze Pottera będą mieli już w sobotę 4 marca. Wówczas zmierzą się z Leeds United.