Jego "głowy" żądają kibice. Trener Chelsea dostał ultimatum. Kluczowe dwa mecze

Wyniki Chelsea są koszmarne. Londyński zespół z jedenastu tegorocznych meczów wygrał tylko jeden - 15 stycznia przeciwko Crystal Palace - a w ostatnich trzech spotkaniach doznał porażki i to bez zdobyczy bramkowej. Zaledwie jeden strzelony gol w sześciu minionych starciach sprawia, że zagrożony utratą posady jest Graham Potter.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Żyła mistrzem świata! Austriacy nie mogą się pogodzić. "Parodia"

Ultimatum dla Pottera. Kluczowe dwa najbliższe mecze

Liczne transfery młodych i utalentowanych gwiazd na Stamford Bridge wzbudziły wątpliwości wśród ekspertów w kontekście osoby szkoleniowca, który nie ma doświadczenia w zarządzaniu taką szatnią. Zimowe inwestycje nie przełożyły się na razie na wyniki osiągane na boisku. "The Blues" nie wyglądają jak drużyna, przegrywają mecz za meczem, a trener znajduje się pod ostrzałem.

Kiwior czaruje w Arsenalu. Genialne zagranie i kapitalny mecz. "Najlepszy" [WIDEO]

Według informacji "The Telegraph" najbliższe mecze przeciwko Leeds oraz Borussii Dortmund będą kluczowe do utrzymania posady przez Grahama Pottera. Zwłaszcza starcie z niemiecką ekipą jest bardzo istotne, gdyż to rewanż w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Chelsea przegrała 0:1 i będzie musiała odrabiać straty na Stamford Brigde. Odpadnięcie z Champions League w zasadzie będzie oznaczać koniec sezonu dla "The Blues", gdyż w lidze zajmują 10 miejsce z bardzo dużą stratą do strefy europejskich pucharów.

Karius zagrał finał w wyjątkowych rękawicach. Wiadomo, skąd ten pomysł

Potencjalnie zwolnienie Grahama Pottera i zatrudnienie nowego szkoleniowca, to byłaby już druga taka roszada w Chelsea w tym sezonie. Wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku, z pracą pożegnał się Thomas Tuchel. Opiekę nad zespołem przejął wówczas właśnie były trener Brighton, który opuścił dotychczasowe stanowisko i przeniósł się do Londynu. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, więc w przypadku zwolnienia będzie mógł liczyć na sowitą odprawę.

O rozstanie ze szkoleniowcem apelują już fani. - Toddzie Boehly, Behdadzie Eghbali i reszto akcjonariuszy, ta petycja jest skierowana do was, abyście zwolnili Grahama Pottera. Wygrał dwa z naszych ostatnich 15 meczów. Jesteśmy wyczerpani i zdruzgotani postawą jego drużyny - czytamy w oświadczeniu grupy kibiców Chelsea.