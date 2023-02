Karius zagrał finał w wyjątkowych rękawicach. Wiadomo, skąd ten pomysł

Loris Karius jest zawodnikiem Newcastle United od września 2022 roku. Po raz pierwszy zagrał w tym zespole w niedzielnym finale Pucharu Ligi Angielskiej przeciwko Manchesterowi United (0:2). Było to spowodowane tym, że pierwszy bramkarz Nick Pope pauzował za czerwoną kartkę, a jego zmiennik Martin Dubravka w tym sezonie zagrał w tych rozgrywkach w Manchesterze United (regulamin dopuszcza grę w jednym zespole).

Loris Karius założył nietypowe rękawice na finał Pucharu Ligi Angielskiej. Współpracuje z niewielką firmą

W finale Niemiec bronił solidnie, ale największą uwagę przykuły jego nietypowe rękawice. Były one w jasnobrązowym kolorze i pod tym względem przypomniały skórzane modele, jakie nosili bramkarze wiele lat temu. Jednocześnie ich budowa w pełni odpowiadała współczesnemu sprzętowi.

Powodem takiego wyboru jest współpraca, jaką Karius nawiązał z małą niemiecką firmą POPE's, zajmującą się produkcją sprzętu dla bramkarzy. Podczas finału nosił model o nazwie "Leather and Chocolate" (skóra i czekolada), nawiązujący do staromodnej barwy. Do produkcji rękawic nie użyto żadnych surowców pochodzących od zwierząt.

Christoph Nowak, szef firmy, a prywatnie przyjaciel Kariusa, wyjaśnił, czemu zdecydował się on w nich zagrać. - Loris uwielbia rękawice z nieco cieńszą górną częścią, ponieważ zapewniają mu największą możliwą elastyczność. Ten piękny i prosty model zrobiliśmy po to, aby mu nie przeszkadzał. Nasze logo i napisy celowo są nieznaczne - powiedział w rozmowie z footyheadlines.com. Ponadto sprzęt jest wyposażony w "piankę kleju kontaktowego", która przed użyciem jest zabezpieczona folią, aby nie tracić na przyczepności.

Na razie specjalne rękawice nie trafiły do powszechnej sprzedaży. Stanie się tak, jeśli będzie na nie wystarczający popyt. Na razie wyjątkowe modele są dostępne tylko dla bramkarzy współpracujących z firmą. Poza Kariusem są to m.in. Marcel Lotka (Borussia Dortmund) czy Christian Fruechtl (Austria Wiedeń).