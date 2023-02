300 milionów znowu nie pomogło. Chelsea znowu przegrała. Czarna seria trwa

Kiedy w 82. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i zagraniu Erica Diera bramkę na 2:0 dla Tottenhamu zdobył Harry Kane, trener Chelsea - Graham Potter - tylko poklepał po plecach Pierre'a-Emericka Aubameyanga, który miał wejść na boisko i strzelić wyrównującego gola. Ale po drugim trafieniu gospodarzy Anglik już wiedział: jego drużyna nie wygra kolejnego meczu z rzędu.

Tottenham objął prowadzenie tuż po przerwie. Na potężne uderzenie z okolicy pola karnego zdecydował się Oliver Skipp, a piłka wpadła do bramki, mimo że Kepa miał ją na rękawicy. Hiszpan nie miał jednak szans odbicia takiego strzału.

To pierwsza ligowa wygrana Tottenhamu nad Chelsea od 24 listopada 2018 r. Wtedy na Wembley drużyna Mauricio Pochettino wygrała 3:1. Kto wie, czy niedzielne zwycięstwo Tottenhamu nie okaże się decydujące dla przyszłości Pottera.

Chelsea wygrała zaledwie 2 z 12 meczów od wznowienia rozgrywek po mistrzostwach świata. Londyńczycy czekają na zwycięstwo od 15 stycznia, kiedy ledwo pokonali u siebie Crystal Palace 1:0. Od tamtej pory Chelsea najpierw zremisowała trzy mecze z rzędu, a teraz ma za sobą trzecią porażkę z rzędu.

Coraz większy kryzys Chelsea

W ostatnich 12 meczach drużyna Pottera zdobyła raptem sześć bramek. Żadna inna drużyna w Premier League nie ma gorszej statystyki od początku listopada. Chelsea pogrąża się w coraz większym kryzysie, mimo że zimą wydała fortunę na transfery.

Ani Enzo Fernandez, ani Joao Felix, ani Mychajło Mudryk, ani Noni Madueke, ani tym bardziej David Datro Fofana nie odmienili gry drużyny, która jest na 10. miejscu w Premier League z 31 punktami. Chelsea traci aż 14 punktów do czwartego Tottenhamu i dzisiaj bliżej jej do strefy spadkowej niż marzeń o awansie do Ligi Mistrzów.

Kolejne mecze ligowe Chelsea i Tottenham zagrają 4 marca. Pierwsi podejmą Leeds United, drudzy zagrają na wyjeździe z Wolves. Trzy dni wcześniej Tottenham pojedzie do Sheffield na mecz z United w Pucharze Anglii.