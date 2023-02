Kosmiczny Haaland już przebił Aguero. Rekord po zaledwie siedmiu miesiącach

Erling Haaland był krytykowany za swoją grę w ostatnich meczach, zwłaszcza w zremisowanych 1:1, najpierw w lidze z Nottinhgam Forrest, a potem w Lidze Mistrzów z RB Lipsk. W tym ostatnim starciu miał tylko jedną bardzo dobrą okazję do zdobycia gola i był mało widoczny.

Haaland z rekordem Manchesteru City

Po dwóch z rzędu meczach bez bramki norweski napastnik przełamał się i zdobył gola w wyjazdowym pojedynku z Bournemouth. Już po kwadransie był blisko zdobycia gola, ale po jego strzale piłka trafiła w poprzeczkę. W 29. minucie mistrzowie Anglii przeprowadzili ładną, zespołową akcję, Phil Foden świetnie zgrał piłkę, a Haaland z trzech metrów dopełnił formalności.

Dla Norwega był to już 27. gol w tym sezonie w Premier League. Tym samym znów przeszedł do historii Manchesteru City. Żadnemu innemu zawodnikowi tego klubu nie udało się bowiem zdobyć tylu goli w jednym sezonie w tych rozgrywkach. Dotychczas rekord należał do świetnego Argentyńczyka, Sergio Aguero. W sezonie 2014/2015 zdobył on 26 bramek. Wcześniej Aguero miał też najlepsze wyniki strzeleckie w historii klubu w sezonach 2015/2016 (24 bramki) i 2011/2012 (23 gole, taki sam wynik miał też Carlos Tevez w 2009/2010).

Haaland wciąż jest zdecydowanym liderem wśród najskuteczniejszych w Premier League. Ma 27 bramek, aż dziesięć więcej niż wicelider - Harry Kane (Tottenham). Norweg cały czas goni rekord Alana Shearera w liczbie bramek w jednym sezonie Premier League. Anglik zdobył 34 gole.

Manchester City jest wiceliderem Premier League. Po 25 kolejkach ma 55 punktów, dwa mniej od prowadzącego Arsenalu, ale też jeden rozegrany mecz więcej.