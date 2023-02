Całe życie kibicował Arsenalowi. Nawet ksiądz się zdziwił, gdy zobaczył, jaką koszulkę mu ubrali

W zeszły weekend zmarł mężczyzna imieniem David, który przez całe życie był wyjątkowo oddanym kibicem Arsenalu. Miłość do drużyny przejawiała się u niego do tego stopnia, że jego życzeniem było, aby po śmierci zostać pochowanym w jej koszulce. Jak opisuje portal SportBible, rodzina zamierzała spełnić ostatnią wolę zmarłego, tyle że doszło do strasznej pomyłki.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Rodzina pochowała go w koszulce Chelsea. Osłupiał nawet ksiądz: "Czy on nie był fanem Arsenalu?"

Koszulkę wybierała partnerka Davida. Kobieta wyszła z założenia, że musi on wyglądać elegancko, dlatego zdecydowała się na najlepiej zachowaną, a co za tym idzie najrzadziej noszoną z jego kolekcji. Problem w tym, że była to biała koszulka wyjazdowa Chelsea z 2003 r. Reszta członków rodziny zorientowała się dopiero w trakcie ceremonii i nic już nie dało się zrobić.

Historię tę opisała na Twitterze reporterka Irish Sunday Times, Linda Daly, prywatnie siostrzenica zmarłego kibica. - Szczerze mówiąc, ta sytuacja zmieniła smutną chwilę w zabawną. Nawet gdy wszedł ksiądz, zapytał zmieszany: "Czy on nie był fanem Arsenalu?". Wszyscy pękaliśmy ze śmiechu. Biedny David będzie się przewracał w grobie - relacjonowała.

Co za wpadka na pogrzebie kibica Arsenalu. Wszystko przez sponsora

Historia Daly stała się na Wyspach bardzo popularna. Jej tweety migiem dotarły do szerokiego grona internautów. - Cóż, nie mogę uwierzyć, że najczęściej czytaną rzeczą, jaką kiedykolwiek napisałam, okazał się tweet o moim wujku Davidzie. Gdyby tylko moje artykuły biznesowe były równie dobre… - śmiała się.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Partnerkę Davida prawdopodobnie zmyliło logo sponsora. Należało ono do firmy lotniczej Fly Emirates, które obecnie widnieje na strojach Arsenalu. 20 lat temu spółka sponsorowała jednak jego lokalnych rywali. A skąd w ogóle pojawiła się w kolekcji Davida? Zapewne ktoś dla żartów dał mu ją w prezencie.