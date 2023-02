Przełom. Rząd chce kontrolować branżę piłkarską. Koniec z Superligą

Projekt Superligi powstał w kwietniu 2021 roku. Ogłoszono wtedy, że 20 europejskich zespołów weźmie udział w jednolitych rozgrywkach ligowych. Na czele pomysłu stały: Real Madryt, FC Barcelona i Juventusu. Poza tym duże zainteresowanie zgłosiły angielskie kluby. Niezadowolenie publiczne spowodowało jednak, że brytyjskie podmioty wycofały się z idei. Okazuje się, że mogła to być ich ostatnia okazja na udział w tym przedsięwzięciu.

Angielski rząd wprowadza "Białą Księgę". Kluby Premier League z zakazem udziału w Superlidze

Jak poinformowało Sky Sports, angielski rząd przedstawił w czwartek pomysł wprowadzenia "Białej Księgi". Jest to zbiór zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa klubów Premier League. Będą one m.in. chronić kluby przed niewłaściwymi właścicieli, kontrolować proces licencjonowania podmiotów oraz przepływ pieniędzy w lidze. Główną ambicją ma być jednak blokowanie angielskich klubów przed dołączeniem do separatystycznych organizacji takich jak np. Superliga. - Te nowe, śmiałe plany przywrócą fanów futbolu, ochronią bogate dziedzictwo i tradycje naszych ukochanych klubów oraz zapewnią piękną grę dla przyszłych pokoleń - powiedział premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak.

Najważniejsze zalecenia "Białej Księgi":

Utworzenie niezależnego regulatora,

Blokowanie angielskich klubów przed dołączeniem Superligi lub innych separatystycznych podmiotów,

Nadzorowanie systemu licencjonowania w celu zapewnienia zrównoważonego prowadzenia klubów,

Wprowadzenie rygorystycznego testu dla właścicieli i dyrektorów, aby chronić kluby i fanów,

Zwiększenie wagi głosu kibiców, którzy będą mogli zablokować decyzję właścicieli o zmianie nazwy, herbu, czy barw klubowych,

Rozwiązanie problemów, związanych z przepływem pieniędzy w dół całej piramidy finansowej Premier League.

Na wprowadzenie "Białej Księgi" zareagowały już władze Premier League. - Publikacja "Białej Księgi" to ważny moment dla angielskiego futbolu. Premier League i jej kluby dokładnie rozważą rządowy plan, zgodnie z którym Anglia ma stać się pierwszym dużym krajem, który uczyni z piłki nożnej branżę regulowaną przez rząd - napisano.

Współwłaściciel West Hamu uderza w pomysł "Białej Księgi. "Niekompetentny rząd myśli, że poprawi sytuację?

Pomysł wprowadzenia "Białej Księgi" spotkał się z ogromną dezaprobatą współwłaściciela West Hamu, Davida Sullivana.

- To okropny pomysł - rozpoczął - Nasz rząd nie podejmuje dobrych decyzji. W naszym kraju jest jeden wielki bałagan. Płacimy najwyższe podatki w historii za najgorszy rząd, jaki widziałem w życiu. "Biała Księga" to będzie całkowita strata pieniędzy. Jestem pewny, że koszty tego projektu będą rosnąć z każdym rokiem. Premier League to najlepiej zarządzana liga na świecie. Dlaczego niekompetentny rząd wpycha się tu na siłę? Rząd robi to dla PR-u. Myślą, że kibice zobaczą, jak wspierają ich i mniejsze kluby, dlatego oddadzą na nich głos. Niedorzeczne - zakończył.