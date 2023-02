Anglicy już mają winnych klęski z Realem. Wymienili nazwiska

Od początku obecnego sezonu Liverpool znajduje się w głębokim kryzysie. Jeszcze w ubiegłym roku piłkarze Juergena Kloppa walczyli do ostatniej kolejki o mistrzostwo Anglii, natomiast w Lidze Mistrzów doszli do finału, gdzie jednak musieli uznać wyższość Realu Madryt (0:1). Minęło kilka miesięcy, a ich gra zmieniła się nie do poznania. We wtorek zostali upokorzeni przez "Królewskich" w 1/8 finału Ligi Mistrzów (2:5) i ich szanse na awans do ćwierćfinału rozgrywek są iluzoryczne. Media znalazły już winowajców tego porażki w tym spotkaniu, którzy powinni opuścić klub z końcem sezonu.

Brytyjskie media znalazły winnych porażki Liverpoolu z Realem Madryt. Firmino i Fabinho na wylocie z klubu

Początek tego meczu wyglądał naprawdę dobrze. W 14. minucie było już przecież 2:0 dla Liverpoolu i nic nie wskazywało na to, że zobaczymy taką remontadę w wykonaniu Realu. Dziennikarze "Daily Mail" postanowili po tym spotkaniu przyjrzeć się kadrze Liverpoolu i wskazać zawodników, którzy muszą odejść z klubu. Wśród nich znaleźli się m.in. Fabinho oraz Roberto Firmino. Obaj byli filarami drużyny przez wiele lat, jednak ostatnio rozczarowują kibiców swoją dyspozycją. Pierwszy dołączył do klubu w lipcu 2018 roku, natomiast drugi trzy lata wcześniej.

Piłkarze, którzy według "Daily Mail" muszą odejść po sezonie:

1. Adrian (kontrakt do końca czerwca 2023 roku),

2. Nathaniel Phillips (kontrakt do końca czerwca 2025),

3. Naby Keita (kontrakt do końca czerwca 2023),

4. Fabinho (kontrakt do końca czerwca 2026),

5. Alex Oxlade-Chamberlain (kontrakt do końca czerwca 2023),

6. Roberto Firmino (kontrakt do końca czerwca 2023).

Dziennikarze brytyjskiej gazety wytypowali również tych, których przyszłość w klubie z Anfield Road powinna rozwiązać się w ciągu najbliższych miesięcy. Do tego grona należą: Caoimhin Kelleher, Joe Gomez, Joel Matip, Kostas Tsimikas, James Milner, Fabio Carvalho, Curtis Jones.

Rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się dopiero 15 marca w Madrycie. Wcześniej piłkarze Juergena Kloppa rozegrają cztery mecze ligowe. Najbliższy z nich, z Crystal Palace odbędzie się w sobotę, 25 lutego w Londynie. Na ten moment Liverpool zajmuje ósme miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem 35 punktów. Do liderującego Arsenalu traci już 19 punktów.