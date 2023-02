Sensacyjny kandydat do Złotej Piłki. Jeden z najlepszych na świecie

Marcus Rashford rozgrywa świetny sezon w barwach Manchesteru United. Jego dotychczasowy dorobek to 36 spotkań, 24 gole oraz dziewięć asyst. Szczególnie imponujące są jego liczby od zakończenia mistrzostw świata, w 18 meczach zdobył 17 bramek oraz zanotował sześć asyst.

Marcus Rashford idzie po Złotą Piłkę? Brytyjczycy wysoko ocenili jego szanse

Wiele wskazuje na to, że dla Anglika może to być najbardziej owocny sezon w karierze. Dotychczas najwięcej goli strzelił w rozgrywkach 2019/2020, wtedy miał ich 22 (w 44 meczach). W dodatku w najbliższą niedzielę będzie miał szansę na pierwsze od blisko sześciu lat klubowe trofeum, wtedy Manchester United zagra z Newcastle w finale Pucharu Ligi. Ponadto na ten moment drużyna Erika ten Haga ma pięć punktów straty do lidera Premier League, cały czas rywalizuje też w Lidze Europy oraz Pucharze Anglii.

Wysoka dyspozycja Rashforda sprawiła, że znalazł się on w ścisłym gronie kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Jeden z brytyjskich bukmacherów w najnowszym zestawieniu oszacował jego szanse na 33:1, takie same mają Neymar oraz Harry Kane. Liderem zestawienia jest Leo Messi, który niedawno poprowadził Argentynę do zdobycia mistrzostwa świata.

Świetna dyspozycja Rashforda sprawia, że klub zaczął z nim rozmowy na temat przedłużenia kontraktu, który wygasa z końcem czerwca 2024 roku. 25-latek będzie mógł liczyć na znacznie lepsze warunki niż dotychczas. Zwłaszcza że pojawiły się informacje o zainteresowaniu ze strony Paris Saint-Germain.

Najbliższy mecz Manchester United rozegra w czwartek 23 lutego o godzinie 21:00 czasu polskiego. Wtedy zmierzy się u siebie z FC Barceloną w meczu 1/16 finału Ligi Europy. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.