Zwrot akcji ws. sprzedaży Liverpoolu. Właściciel wydał komunikat. Króciutko

Liverpool walczy o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Juergena Kloppa zajmuje ósme miejsce z 35 punktami i traci siedem punktów do czwartego Tottenhamu. Liverpool wygrał dwa ostatnie ligowe mecze, odpowiednio po 2:0 z Evertonem i Newcastle United. Zespół z Anfield pozostaje w grze w tej edycji Ligi Mistrzów, gdzie w 1/8 finału zagra z Realem Madryt. W międzyczasie pojawiły się informacje, że klub może mieć wkrótce nowego właściciela.

Liverpool jednak nie jest na sprzedaż. "Czy sprzedaliśmy coś przez ponad 20 lat?"

Fenway Sports Group poinformowało 7 listopada, że jest gotowe sprzedać Liverpool, którego jest właścicielem od października 2010 roku. To właśnie Amerykanie sprawili, że klub z Anfield wrócił do ścisłego topu w Europie i znów zaczął zdobywać tytuły. "FSG od dawna otrzymuje zapytania stron trzecich, które chcą zostać udziałowcami klubu. Za każdym razem odpowiadaliśmy, że na odpowiednich warunkach rozważylibyśmy nowego udziałowca. Za każdym razem najważniejszy byłby jednak najlepszy interes klubu" - napisało FSG w oświadczeniu.

Liverpool miał poprosić firmy Goldman Sachs i Morgan Stanley o pomoc w poszukiwaniu nowego udziałowca lub właściciela. Od tego momentu w gronie potencjalnych nabywców klubu w mediach wymieniano m.in. Mukesha Ambaniego z Indii (10. najbogatszy człowiek świata) czy konsorcja z Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Grupa FSG wyceniła Liverpool na trzy mld funtów, co byłoby największą transakcją w historii ligi - do tej pory rekord należał do Todda Boehly'ego, który kupił Chelsea za 2,5 mld funtów.

Teraz nowe informacje ws. sprzedaży Liverpoolu ogłosił John W. Henry, czyli obecny właściciel. Amerykanin przekazał dziennikarzom "Boston Sports Journal", że nie sprzeda klubu w najbliższym czasie.

- W ostatnim czasie wiele się o tym mówiło, ale fakty są takie, że ledwo sformalizowaliśmy obecny proces. Czy będziemy w Anglii na zawsze? Nie. Czy sprzedamy klub? Nie. Czy rozmawiamy z inwestorami? Tak. Czy coś się wydarzy? Mam nadzieję, ale raczej nie będzie to sprzedaż. Czy sprzedaliśmy coś przez ponad 20 lat? - przekazał Henry, kończąc tym samym spekulacje.