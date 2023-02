Skandaliczne decyzje w Premier League. Jak sędziowie tego nie widzieli? [WIDEO]

W meczach 24. kolejki Premier League nie zabrakło niespodzianek. Największymi z nich był remis Manchesteru City, bijącego się o miejsce lidera, 1:1 z Nottingham Forest, czy porażka Chelsea 0:1 z Southampton, ostatnią drużyną tabeli. W niedzielę zaś aspekt sportowy zszedł na dalszy plan, a główną rolę odegrali sędziowie. .

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołania Santosa? Problemy już na starcie

Kolejne kontrowersje sędziowskie w Premier League. Wygrane Manchesteru United oraz Tottenhamu

Niedzielne mecze Premier League otworzyło starcie Manchesteru United z Leicester City, w którym drużyna gospodarzy pewnie zwyciężyła 3:0. Fenomenalną formą popisał się Marcus Rashford, który zdobył dwie bramki. Trzecią dołożył Jadon Sancho. Jednak nie tylko o tym mówią eksperci i dziennikarze. Wielu zwróciło uwagę na sytuację z pierwszej połowy, gdy nie popisał się sędzia główny, Stuart Atwell.

Chodzi o sytuację, w której Marcel Sabitzer "wjechał" wyprostowaną nogą w jednego z zawodników Leicester City. Na nagraniach widać ewidentne przewinienie, które mogło się skończyć kontuzją Wouta Faesa. Atwell pozostał jednak niewzruszony. Nie ukarał Sabitzera żółtą kartką, a kibice i eksperci znów zwrócili uwagę na nieudolną pracę systemu VAR, który ich zdaniem powinien interweniować.

Niemal identycznego tematu dotyczą dyskusje po drugim meczu tego dnia, starcia Tottenhamu Hotspur z West Hamem Londyn. Pierwsza połowa tego starcia zakończyła się bezbramkowym remisem, choć piłkarze Antonio Conte i kibice klubu mogli czuć się pokrzywdzeniu. A to za sprawą pracy sędziów na boisku i w wozie VAR.

W polu karnym West Hamu znalazł się Richarlison, który starał się podać piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Jej tor lotu przerwał jednak Thilo Kehrer. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zrobił to dłonią. Obrońca West Hamu nie utrzymał się na nogach i pochylając się do przodu zagarnął piłkę ręką. Sędziowie nie widzieli w tym jednak nic złego i nie odgwizdali rzutu karnego dla Tottenhamu. Na powtórkach z tej sytuacji widać zaś ewidentne przewinienie.

Pierwsza bramka w tym starciu padła w 54. minucie. Wtedy Ben Davies otrzymał długie podanie i po chwili podał do Emersona Royala. Ten plasowanym strzałem pokonał Łukasza Fabiańskiego. W 72. minucie Tottenham podwyższył prowadzenie. Harry Kane wygrał walkę o piłkę i podał do Heung Min Sona, a ten był bezbłędny w sytuacji sam na sam.

To kolejny weekend, w którym głośno mówi się o pracy sędziów w Premier League. Nie tak dawno w mediach pisano o arbitrze Lee Masonie, który nie dostrzegł spalonego przy bramce dla Brentford w meczu z Arsenalem. Sprawą zajęły się władze. Niedługo później poinformowano, że doświadczony sędzia rozstał się z angielskim związkiem arbitrów za porozumieniem stron.

Wyniki niedzielnych meczów Premier League

Manchester United - Leicester City 3:0, bramki: Rashford 25', 56', Sancho 61'

Tottenham - West Ham 2:0, bramki: Emerson 56', Son 72'

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl