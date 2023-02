Wielki początek Matty'ego Casha. Kapitalna asysta i niespodzianka w hicie

Była 5. minuta, gdy Matty Cash zagrał na wolne pole do Olliego Watkinsa, który przebiegł z piłką około 30 metrów, a następnie mocnym strzałem na dalszy słupek pokonał bramkarza i tym samym strzelił gola w czwartym meczu z rzędu. Dla Anglika to już siódmy gol w tym sezonie, z kolei reprezentant Polski zanotował dopiero pierwszą asystę. Pierwszą, ale ładną. No i Aston Villa objęła prowadzenie.

W 17. minucie był już remis. Potężnym strzałem pod poprzeczkę popisał się Bukayo Saka. Dla 21-letniego skrzydłowego Arsenalu była to już dziewiąta bramka w sezonie (na koncie ma też osiem asyst).

W 31. minucie Aston Villa ponownie objęła prowadzenie. Philippe Coutinho mocnym uderzeniem wykończył ładną zespołową akcję gospodarzy. Ale słowa uznania należą się też Alexowi Moreno, który sprytnie przepuścił piłkę między nogami.

Po godzinie gry znowu był remis. Martin Odegaard wystawił piłkę przed pole karne do Ołeksandra Zinczenki, który atomowym uderzeniem pokonał Emiliano Martineza, mistrza świata.

I kiedy wydawało się, że ten mecz pięknych goli zakończy się remisem, to w doliczonym czasie fenomenalnym strzałem zza szesnastki popisał się Jorginho, zimą ściągnięty z Chelsea. A to nie był ostatni gol tego spotkania.

W 98. minucie Aston Villa miała rzut rożny, ale go zmarnowała. Arsenal ruszył z kontrą, którą strzałem na pustą bramkę wykończył Gabriel Martinelli. No i Arsenal wygrał 4:2.

Arsenal wraca na zwycięskie tory

Po dwóch meczach bez wygranej (remis z Brentfordem i porażka z Evertonem) "Kanonierzy" wreszcie wygrali. Arsenal jest liderem Premier League i ma trzy punkty więcej niż Manchester City. Aston Villa utrzymała się na 11. pozycji.