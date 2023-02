Mistrz świata mentorem Polaka. "Bardzo mi pomaga. Jest szalony. Ale to przywódca"

W ubiegłym tygodniu Aston Villa przegrała na wyjeździe z Manchesterem City 1:3 w Premier League. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na ławce rezerwowych gości siedział Polak, Oliwier Zych. Młodzieżowy reprezentant Polski znalazł się tam z powodu kontuzji Robina Olsena. Na Etihad Stadium pojawił się w roli rezerwowego.

Polski bramkarz komplementuje mistrza świata. "Jest lekko szalony, co było widać podczas mundialu"

18-letni bramkarz wskutek absencji innych kolegów jest obecnie trzecim bramkarzem Aston Villi. W rozmowie dla "Przeglądu Sportowego" zdradził, że konkurencja w drużynie jest bardzo duża. Jest jednak bardzo szczęśliwy, ponieważ ma okazję współpracować ze znanymi i dobrymi zawodnikami.

- Mam się od kogo uczyć. Robin jest bardzo pomocny, to super gość. Pamiętam, że pytałem go, czy Szwecja zagra na mistrzostwach świata. Miał wtedy spuszczoną głowę – śmieje się Zych. – "Emi" to również super gość. Pomaga mi w kwestiach bramkarskich i życiowych. Jest lekko szalony, co było widać podczas mundialu, ale każdy golkiper powinien mieć coś z wariata. Na pewno to dusza towarzystwa, a teraz nawet przywódca, bo zdobył mistrzostwo świata, a dodatkowo pełni funkcję zastępcy kapitana w Aston Villi. Sądzę, że żaden bramkarz na świecie nie ma tak dobrego mentora, jak ja - poinformował.

Zych przeniósł się do Aston Villi w sierpniu 2020 roku z Zagłębia Lubin. Od tamtej pory przechodził kolejne szczeble klubowej młodzieżówki, aż doszedł do zespołu seniorów. Nie ukrywa, że ogromnym wyróżnieniem było zasiąść na ławce rezerwowych w tak dużym meczu, jednak zdaje sobie sprawę, że niedługo konkurenci wrócą do treningów i ponownie będzie musiał zadowolić się wyłącznie treningami z pierwszą drużyną.

Aston Villa zajmuje 11. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 28 punktów. Liderem jest Manchester City (51 pkt), który ma jednak jeden mecz rozegrany więcej od drugiego Arsenalu (51 pkt). Podium zamyka Manchester United (46 pkt). Najbliższy mecz Aston Villa rozegra w sobotę, 18 lutego, kiedy na własnym stadionie zmierzy się z Arsenalem.