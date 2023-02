Wielka walka o przejęcie Manchesteru United. Dwie oferty. Jedna lepsza od drugiej

Pięć miliardów dolarów to kwota, która ma zadowolić rodzinę Glazerów, którzy są właścicielami Manchesteru United już od 2005 roku. Oferty kupna można było składać do piątku. "The Athletic" informuje, że Sir Jim Ratcliffe złożył oficjalną propozycję. 70-letni miliarder od dziecka kibicuje "Czerwonym Diabłom", choć nie przeszkadzało mu to kilka miesięcy temu próbować kupić Chelsea. Majątek najbogatszego Brytyjczyka wyceniany jest na 25 miliardów dolarów.

O Manchester powalczy także szejk Jassim Bin Hamad Al Thani. - Chce przywrócić klubowi wielkość na boisku i poza nim - oświadczył Katarczyk. 44-latek jest synem Hamada bin Khalify (byłego emira Kataru) i bratem Tamima, obecnego przywódcy.

Glazerowie nie będą dobrze wspominani

W 2005 roku nieżyjący już Malcolm Glazer, amerykański biznesmen, kupił Manchester United. I już na dzień dobry fani zaczęli się mu sprzeciwiać. Buntowali się przeciwko gwałtownie rosnącym cenom biletów i wobec rosnącej komercjalizacji klubu. Najbardziej zagorzeli przeciwnicy Glazera założyli własny klub FC United of Manchester.

W pierwszych latach panowania Glazera, Manchester przynajmniej wciąż był europejską potęgą. Jednak po odejściu sir Aleksa Fergusona w 2013 roku drużyna wciąż nie może wrócić do elity. Rodzeństwa Glazerów, którzy odziedziczyli klub po Malcolmie, to zbytnio nie obchodziło, bo zrobili z Manchesteru maszynkę do zarabiania pieniędzy.

United ma rekordowe kontrakty reklamowe i z roku na rok jest coraz mocniejszą marką w ujęciu globalnym. Ale kibiców bardziej obchodzą trofea sportowe niż marketing, więc Glazerowie nie cieszą się zbyt dużą sympatią.