Kibic znokautowany przed meczem. Potężne kowadło. Ale jedna rzecz się nie zgadza

Kilka dni temu świat obiegł filmik pokazujący drobną awanturę przed meczem 22. kolejki Premier League pomiędzy West Ham United i Chelsea. Jeden z kibiców gości, Bill Tarbuck, po krótkim przekrzykiwaniu się z fanami rywala, został bardzo mocno uderzony w twarz, co spowodowało, że służby medyczne musiały posadzić go na wózku inwalidzkim. Jak się okazało, Tarbuck pojawił się pod Stadionem Olimpijskim w roli postronnego fana, który nie miał wiele wspólnego z którąkolwiek z drużyn.

Sierpowy jak u Tysona

Video z awantury pomiędzy kibicami West Hamu i Chelsea z ostatniej soboty szybko stało się viralem w mediach społecznościowych. Wszystkie ujęcia ze zdarzenia obejrzano kilkaset tysięcy razy, a głośno krzyczący fan gości stał się gwiazdą Internetu.

Wśród kibiców komentujących całe zajście pojawiło się bardzo dużo opinii, jakoby mężczyzna wspierający gości zasłużył sobie na to, co go spotkało - Nie mogę uwierzyć, że gość, który wyprowadził cios, został aresztowany, a ten awanturujący się dostał najlepszą możliwą opiekę - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Nawet nie jest kibicem Chelsea

Sprawę nieco głębiej zbadać postanowili dziennikarze "Daily Mail", którzy dotarli do informacji dotyczących prywatnego życia pobitego kibica. Jak się okazuje, jego obecność na sobotnim spotkaniu nie była spowodowana miłością do jednego z grających klubów. Bill Tarbuck pojawił się pod Stadionem Olimpijskim z grupką znajomych, by w spokoju obejrzeć dobrze zapowiadający się mecz Premier League.

- Bill poszedł na mecz ze znajomymi i trafił w niewłaściwe miejsce o niewłaściwej porze. Z tego, co wiem, nawet nie kibicuje Chelsea. Na co dzień wspiera AFC Wimbledon, grający obecnie na czwartym poziomie rozgrywkowym - powiedział szef pobitego kibica.

Przełożony, którego danych nie ujawniono, opowiedział też o swoich relacjach z niesfornym kibicem. Jak się okazuje, jest on znany głównie z dobrego zachowania i sumienności z wykonywania swoich obowiązków.

- W ciągu kilku lat, które spędził razem z nami, nie zauważyliśmy u niego żadnych tego typu działań. Bójka nic nie zmienia, nadal chcemy z nim współpracować. Zawsze jest na czas i robi co do niego należy. Nie bierze też wolnego, kiedy tego nie potrzebuje - powiedział szef Tarbucka.

Już dziś, piłkarze Chelsea po raz kolejny wybiegną na boisko, by powalczyć o zwycięstwo z mocnym rywalem. Na "The Blues" czeka trudny, wyjazdowy pojedynek z Borussią Dortmund w ramach 1/8 finału Champions League.