Chelsea nie ma dość. Chce kolejną gwiazdę za niebotyczną kwotę

Ponad 600 milionów euro wydała Chelsea na transfery w letnim i zimowym okienku transferowym 2022/2023. W tym czasie szefowie klubu ze Stamford Bridge zapłaciły 121 milionów za Enzo Fernandeza z Benifki, 80 milionów za Wesleya Fofanę z Leicester City czy 70 milionów za Mychajło Mudryka z Szachtara Donieck. Amerykańskim właścicielom Chelsea jednak ciągle mało i już szykują wielki transfer w czasie przyszłego letniego okienka transferowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Chelsea wierzy w sprowadzenie Jude'a Bellinghama

Dziennik "The Telegraph" donosi, że Chelsea latem chce zrobić wszystko, żeby sprowadzić do siebie Jude'a Bellinghama. Aktualnie przewagę w wyścigu po angielskiego pomocnika mają Real Madryt i Liverpool, ale to ma nie zniechęcać londyńczyków. Klub ma być ciągle w kontakcie z doradcami 19-latka.

Amerykańscy właściciele Chelsea mocno starali się o kontakt z otoczeniem Belinghama i ma to ich trzymać przy nadziei, że są szanse na ubiegnięcie Liverpoolu i Realu. Jednocześnie klub ze Stamford Bridge jest przygotowany, że jeśli nie uda się ściągnąć pomocnika BVB, to na liście są jeszcze Declan Rice z West Hamu United oraz Moises Caicedo z Brighton.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Chelsea w obecnym sezonie jest jednym z największych rozczarowań Premier League. Mimo wzmocnień za setki milionów euro popularni "The Blues" zajmują dopiero dziesiąte miejsce w tabeli Premier League i tracą już 10 punktów do czwartego miejsca, które daje prawo gry w Lidze Mistrzów.

Do tych rozgrywek dalej jednak londyńczycy mogą awansować poprzez... wygranie ich w tym sezonie. Pierwszy mecz 1/8 finału Chelsea rozegra z Borussią Dortmund w środę 15 lutego. W Premier League kolejny mecz drużyna Grahama Pottera rozegra z Southampton w sobotę 18 lutego.