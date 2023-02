Sensacyjne doniesienia z Anglii. Rooney gotowy ratować klub reprezentanta Polski

Wayne Rooney to jedna z legend Premier League. W barwach Manchesteru United i Evertonu rozegrał w niej 491 spotkań, zdobył 208 bramek i zaliczył 103 asysty. Pięciokrotnie sięgnął po tytuł mistrzowski. Po zakończeniu imponującej kariery podjął pracę jako trener. W latach 2020-2022 prowadził drugoligowe Derby County, skąd odszedł po tym, gdy klub wpadł w poważne tarapaty finansowe. Od lipca 2022 roku jest szkoleniowcem amerykańskiego D.C. United. Od niedawna piłkarzem tego zespołu jest Mateusz Klich.

Wayne Rooney zainteresowany pracą w Premier League. Chce poprowadzić Southampton

W trakcie krótkiej kariery szkoleniowej Rooney nie miał jeszcze okazji prowadzić klubu z Premier League. Pojawiła się jednak wolna posada, gdyż Southampton zwolniło dotychczasowego trenera Nathana Jonesa. Jak poinformował portal TalkSport, 37-latek chce skorzystać z okazji i zgłosił swoją kandydaturę.

Choć były reprezentant Anglii jest gotowy przejąć Southampton, to wydaje się, że ostatecznie wybór padnie na kogoś innego. W ostatni poniedziałek serwis The Athletic poinformował, że nowym szkoleniowcem zostanie Amerykanin Jesse Marsch, który do niedawna prowadził Leeds United.

Niezależnie od tego, kto przejmie Southampton, dla Jana Bednarka będzie to już piąty trener w tym sezonie. Zaczynał go pod okiem Ralpha Hasenhuettla, ale jeszcze w letnim oknie transferowym trafił na wypożyczenie do Aston Villi prowadzonej przez Stevena Gerrarda. Po jego zwolnieniu zespół objął Unai Emery. W styczniu Polak wrócił do Southampton, prowadzonego już przez Jonesa. Teraz oczekuje na kolejnego szkoleniowca.

Najbliższy mecz Southampton rozegra w sobotę, 18 lutego o godzinie 16:00 czasu polskiego. Wtedy zmierzy się na wyjeździe z Chelsea.