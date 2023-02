Choć Everton wciąż znajduje się w strefie spadkowej Premier League, to "The Toffees" podchodzili do poniedziałkowych derbów na Anfield Road w lepszych nastrojach. Wszystko dlatego, że w minionej kolejce, w debiucie nowego menedżera Seana Dyche'a Evertonowi udało się pokonać prowadzący w Premier League Arsenal 1:0.

Liverpoolowi z kolei z każdą kolejką coraz dalej odjeżdżały europejskie puchary. Nic w tym dziwnego - ekipa Juergena Kloppa w 2023 roku w Premier League jeszcze nie wygrała i z zaledwie jednym zdobytym punktem była najgorsza w całej lidze, a w międzyczasie odpadła także z Pucharu Anglii. Sam Klopp w poniedziałek postanowił nieco wstrząsnąć zespołem, pozostawiając na ławce rezerwowych Virgila van Dijka.

Wielkie przełamanie Liverpoolu! Derby Merseyside dla "The Reds"

W poniedziałkowe derby lepiej wszedł Liverpool, ale tak naprawdę oba zespoły grały dość chaotycznie i miały spore problemy ze stwarzaniem sobie sytuacji bramkowych. Przez pierwsze pół godziny na uwagę zasługiwał jedynie niecelny strzał głową Cody'ego Gakpo.

Decydująca dla losów spotkania była 36. minuta gry, gdy Everton miał rzut rożny. Po nim bardzo groźnie głową uderzył James Tarkowski, ale trafił tylko w słupek.

Co więcej, z tego wszystkiego wyszła zabójcza kontra Liverpoolu - po kilkunastu sekundach piłka była już w strefie obronnej gości, Darwin Nunez dośrodkował ją w pełnym biegu na 16. metr, gdzie z fatalnego wyjścia z bramki Jordana Pickforda skorzystał Mohamed Salah. Uprzedzając Anglika, Egipcjanin skierował piłkę z łatwością do pustej bramki lokalnego rywala i otworzył wynik spotkania.

Druga część spotkania rozpoczęła się od kolejnego gola dla "The Reds", ponownie po szybkim ataku. Tym razem, w 49. minucie, z prawej strony boiska świetne płaskie dośrodkowanie zagrał Trent Alexander-Arnold, a akcję zamknął na dalszym słupku Cody Gakpo, z bliska zdobywając swoją pierwszą bramkę w Premier League.

Kolejne minuty to świetne, ale niewykorzystane okazje Darwina Nuneza, który nie był w stanie dołożyć gola do asysty z pierwszej połowy. W 70. minucie z kolei za Urugwajczyka wszedł na boisko wracający po kontuzji Diogo Jota, dla którego był to pierwszy występ w Premier League od 16 października.

W końcówce oba zespoły mogły jeszcze zmienić wynik tego meczu, ale Tom Davies (Everton) i Mohamed Salah byli nieskuteczni i poniedziałkowe derby Merseyside zakończyły się wygraną Liverpoolu 2:0. Dzięki pierwszej w 2023 roku ligowej wygranej Liverpool z 32 punktami wyprzedził Chelsea i awansował na dziewiąte miejsce w tabeli Premier League. Everton ma 18 punktów i pozostaje w strefie spadkowej, na osiemnastej pozycji.