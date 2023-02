Juergen Klopp jasno o swojej przyszłości. "Nie mogę tego zrobić"

W 2023 r. Liverpool nie wygrał jeszcze żadnego meczu w Premier League. W ostatnim spotkaniu piłkarze Juergena Kloppa zostali rozbici przez Wolverhampton 0:3. "The Reds" zajmują dopiero 10. miejsce w lidze, tracąc aż 12 punktów do czwartej lokaty, która gwarantuje awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Jasna deklaracja Kloppa. "Jestem zbyt odpowiedzialny"

Oprócz słabej dyspozycji w Premier League Liverpool odpadł również z Pucharu Anglii i Pucharu Ligi Angielskiej. Jedynymi rozgrywkami, w których zawodnicy z Anfield mogą liczyć na trofeum, pozostaje wspomniana Liga Mistrzów. Tam piłkarze Liverpoolu 21 lutego zagrają z Realem Madryt.

Do karygodnej formy wicemistrzów kraju odniósł się sam trener Juergen Klopp. 55-latek zadeklarował, że nie opuści zespołu w tak trudnym momencie.

- Nie odejdę, nie mogę tego zrobić. Czuję się odpowiedzialny za tę sytuację i chcę się tak czuć. Trwa niełatwy moment i nie cieszę się z tego powodu. Ale właśnie w takich chwilach można pokazać, dlaczego ten klub jest tak wyjątkowy. Wierzymy we wszystko. Jeśli ludzie we mnie wierzą, możemy przejść przez to razem, bo jak nam się to uda, znowu będziemy przeżywać świetne czasy - powiedział Klopp.

- Może tym razem trudny okres trwa trochę zbyt długo, dla mnie też, przez co wszystko jest jeszcze trudniejsze, ale nie myślę o takich sprawach. Jestem tu, zaangażowany w stu procentach - podkreślił niemiecki szkoleniowiec.

Już w poniedziałek piłkarze "The Reds" staną przed szansą na rehabilitację. Liverpool w derbowym spotkaniu na Anfield zmierzy się z Evertonem, który zajmuje 18. miejsce w lidze. Mecz zaplanowano na godz. 21 polskiego czasu.