Bednarek będzie miał nowego trenera. Współpracował już z innym Polakiem

Southampton walczy o utrzymanie w Premier League. Klub z St. Mary's Stadium prowadził 1:0 w ostatniej kolejce z Wolverhampton, ale ostatecznie przegrał 1:2. Spory wpływ na stratę jednego z goli przez Southampton miał Jan Bednarek, który nie zareagował dobrze przy strzale Adamy Traore i wbił piłkę do własnej bramki. Tym samym So'ton pozostaje na ostatnim miejscu z 15 punktami i traci cztery punkty do miejsca gwarantującego utrzymanie w lidze angielskiej.

Jan Bednarek będzie miał nowego trenera. Już współpracował z innym reprezentantem Polski

Southampton poinformował 12 lutego w oficjalnym komunikacie o zwolnieniu Nathana Jonesa. Walijski trener prowadził klub z St. Mary's Stadium w czternastu meczach i wygrał zaledwie pięć z nich. Wraz z Jonesem zwolniono jego asystentów, czyli Chrisa Cohena i Alana Sheehana. W meczu z Chelsea (18 lutego) drużynę poprowadzi Ruben Selles, dotychczasowy asystent Ralpha Hassenhuettla i Nathana Jonesa. Kto przejmie Southampton na stałe?

Zdaniem dziennikarzy "The Athletic", spore szanse na to stanowisko ma Jesse Marsch, który został zwolniony z Leeds United 6 lutego tego roku. Amerykański trener prowadził drużynę z Elland Road od lutego 2022 do lutego 2023 roku, wygrywając 11 z 37 meczów. Marsch współpracował w tym czasie z Mateuszem Klichem - polski pomocnik zagrał za jego kadencji 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. "Mimo problemów w Leeds Marsch nadal jest podziwiany przez Southampton, co może otworzyć drzwi do natychmiastowego powrotu do Premier League" - pisze "The Athletic".

"Zainteresowanie klubu z południowego wybrzeża Jessem Marschem trwa już od stycznia zeszłego roku. Doświadczenie Amerykanina w pracy w systemie Red Bulla, tak jak Ralpha Hassenhuettla przemawia do klubu, bo są pewne podobieństwa w kontekście stylu gry" - dodają brytyjscy dziennikarze. Dawniej Jesse Marsch prowadził takie zespoły jak Montreal Impact, New York Red Bulls, Red Bull Salzburg i RB Lipsk.