Bednarek znów stracił trenera. Niewiarygodna statystyka. Piąty w jednym sezonie

We wrześniu Southampton wypożyczyło Jana Bednarka do Aston Villi. W nowym klubie 25-letni stoper rozegrał raptem cztery spotkania i zimą wrócił do ekipy "Świętych". Problem w tym, że Polak wciąż nie może wrócić na właściwe tory. Wystarczy spojrzeć na sobotni mecz z Wolverhampton. Od 24. minuty zespół Polaka prowadził 1:0, a trzy minuty później z boiska został wyrzucony jeden z rywali. W 72. minucie "Wilki" doprowadziło do remisu po kuriozalnym samobójczym golu Polaka, a dzięki bramce zdobytej w 87. minucie ostatecznie wygrało 2:1.

"Jako ostatni piłki dotknął Bednarek, to był chaotyczny i fatalny gol samobójczy" - napisała gazeta "Shropshire Star". Portal Football 365 określił to trafienie jako "komiczne".

Dla Bednarka było to już czwarte trafienie samobójcze w historii występów w Premier League, a dla Southamptonu była to 15. porażka w tym sezonie (na koncie mają też cztery wygrane oraz trzy remisy). Zespół Polaka jest ostatni w tabeli, więc trener Nathan Jones został zwolniony. Nowym szkoleniowcem, przynajmniej na razie, zostanie asystent Jonesa - Ruben Selles.

Jones, były trener Stoke City czy Luton, zaczął pracę w listopadzie 2022 roku, więc zdążył poprowadzić "Świętych" w zaledwie 14 meczach i przegrał z nich dziewięć (pozostałe wygrał).

Niespełna trzy miesiące temu Jones zastąpił Ralpha Hasenhuettla. Pod okiem Austriaka Polak rozegrał aż 141 meczów. W trakcie kariery Bednarek trenował też u m.in. Marka Hughesa, Mauricio Pellegrino, Jana Urbana, Mateusza Rumaka czy Nenada Bjelicy (ostatnia trójka z Lecha Poznań).