Jasny przekaz trenera Manchesteru United do kupców klubu. "Chodzi o pieniądze"

Najpierw słowo wstępu. Glazerowie zamierzają sprzedać Manchester United jeszcze tej wiosny. Nieżyjący już Malcolm Glazer kupił klub za 790 milionów funtów w 2005 r. Teraz jego potomstwo pragnie otrzymać za MU kilka razy większą sumę. Na razie nie wiadomo, kto przejmie klub. Wiadomo za to, że trener drużyny liczy na to, że nowy właściciel nie będzie skąpił na transfery.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Tak źle jeszcze nie było. Kompromitująca statystyka Liverpoolu. Najgorsi

- Kiedyś myślałem, że Premier League to wyścig dwóch koni. Dziś drużyn mających duże ambicje jest więcej. To sześć, a może nawet siedem czy wręcz osiem klubów. Ważna jest strategia klubu, ale nie ukrywajmy, że chodzi też o pieniądze - mówi Erik ten Hag.

I dodaje: - Ja się finansami nie zajmuje. Jestem tutaj, by osiągnąć cele sportowe. Ale ważne, żeby Manchester był konkurencyjnym zespołem. Muszę być w stałym kontakcie z władzami klubu, by była jasna między nami komunikacja. Inne kluby dynamicznie się rozwijają i dużo inwestują. Konkurencja jest ogromna, ale to tylko dobrze robi lidze angielskiej.

Na razie Manchesterowi dobrze też idzie na boisku, bo utrzymuje się na podium ligi, tuż za City i Arsenalem, który prowadzi.

Glazerowie mają wrogów

W 2005 roku nieżyjący już Malcolm Glazer, amerykański biznesmen, kupił Manchester United. I już na dzień dobry fani zaczęli się mu sprzeciwiać. Buntowali się przeciwko gwałtownie rosnącym cenom biletów i wobec rosnącej komercjalizacji klubu. Najbardziej zagorzeli przeciwnicy Glazera założyli własny klub FC United of Manchester.

W pierwszych latach panowania Glazera, Manchester przynajmniej wciąż był europejską potęgą. Jednak po odejściu sir Aleksa Fergusona w 2013 roku drużyna wciąż nie może wrócić do elity. Rodzeństwa Glazerów, którzy odziedziczyli klub po Malcolmie, to zbytnio nie obchodziło, bo zrobili z Manchesteru maszynkę do zarabiania pieniędzy.

United ma rekordowe kontrakty reklamowe i z roku na rok jest coraz mocniejszą marką w ujęciu globalnym. Ale kibiców bardziej obchodzą trofea sportowe niż marketing, więc Glazerowie wciąż nie są lubiani, delikatnie pisząc.