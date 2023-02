Miażdżące oceny Bednarka po fatalnym samobóju. "Chaotyczny i fatalny"

Jan Bednarek nie będzie dobrze wspominał ostatniego meczu Premier League pomiędzy Southampton a Wolverhampton. Od 24. minuty jego zespół prowadził 1:0, a trzy minuty później z boiska został wyrzucony jeden z rywali. W 72. minucie Wolverhampton doprowadziło do remisu po samobójczym golu Polaka, a dzięki bramce zdobytej w 87. minucie ostatecznie wygrało 2:1.

Anglicy negatywnie ocenili występ Jan Bednarka. "Szamotał się przy próbie opanowania piłki"

Bramka samobójcza w ogromnej mierze zaważyła na ocenie Bednarka przez angielskie media, które zgodnie uznały go za najgorszego piłkarza Southampton. "Na początku meczu groźnie uderzył głową z rzutu wolnego, ale trafił w niewłaściwą stronę słupka. Miał jeszcze jedną szansę w pierwszej połowie, kiedy piłka spadła mu wprost na nogę, ale jego wolej został zablokowany. Niecałe 20 minut przed końcem strzelił samobója po tym, jak szamotał się przy próbie opanowania piłki" - podsumował jego występ portal Hampshire Live, który ocenił go na czwórkę. Była to zdecydowanie najniższa nota w zespole, inni piłkarze dostali minimum szóstki.

"Daily Mail" podkreślił, że gol Polaka był podsumowaniem nieudanego okresu w wykonaniu Southampton. Przez długi czas miało ono znaczną przewagę nad Wolverhampton, lecz nie potrafiło jej wykorzystać. "Julen Lopetegui skorzystał z rezerwowych i to oni wypracowali akcję bramkową. Diego Costa zagrał w pole karne, potem uderzył Adama Traore, a na koniec wkroczył Bednarek" - napisano. Występ Polaka został oceniony go na 4,5, to najgorsza nota w Southampton.

W innych mediach zwrócono uwagę przede wszystkim na to, w jakich okolicznościach 26-latek zdobył samobója. "Piłka trafiła do Traore, a obrona "Świętych" (przydomek Southampton - red.) nie była w stanie powstrzymać go przed oddaniem strzału. Jako ostatni piłki dotknął Bednarek, to był chaotyczny i fatalny gol samobójczy" - napisała gazeta "Shropshire Star". Portal Football 365 określił to trafienie jako "komiczne".

W obecnym sezonie Jan Bednarek zagrał siedem meczów w Premier League, nie strzelił w nich gola i nie zaliczył asysty.

