"Lepiej nie patrzcie". Samobój Bednarka przejdzie do historii kuriozów w Premier League [WIDEO]

Jan Bednarek wrócił zimą do Southampton. Wypożyczenie środkowego obrońcy do Aston Villi zostało skrócone. Po powrocie do ostatniego zespołu Premier League 26-latek zanotował dwa mecze w wyjściowym składzie. Niestety w sobotę popełnił fatalny błąd w meczu z Wolverhampton, który kosztował jego zespół punkty.

Koszmarny Jan Bednarek. Samobój. Dziecinny błąd stopera

Do 73. minuty spotkanie układało się dla Southampton bardzo dobrze. Zespół Jana Bednarka prowadził 1:0 po trafieniu Carloza Alcaraza z pierwszej połowy i grał w przewadze jednego zawodnika. Niestety Polak podczas zamieszania we własnym polu karnym popełnił fatalny błąd i wpakował piłkę do własnej bramki.

Bednarek był ustawiony na linii bramkowej, gdy strzał na bramkę oddawał Adama Traore. Hiszpan dostrzegł, złe ustawienie bramkarza i chciał to wykorzystać. Piłka po jego uderzeniu trafiła w środkowego obrońcę reprezentacji Polski, który następnie próbował wybić piłkę, jednak stracił równowagę i zamiast w pole, wbił futbolówkę do własnej bramki. Ogromny pech Polaka, który był załamany trafieniem samobójczym.

"Jan Bednarek wygląda na gościa, który zmaga się z wypaleniem zawodowym", "Lepiej nie patrzcie, w jaki sposób Jan Bednarek zdobył gola samobójczego..." - piszą eksperci na Twitterze.

W kolejnych minutach pech nie opuszczał Southampton, które w samej końcówce straciło kolejnego gola i przegrało całe spotkanie 1:2. Jan Bednarek i spółka zajmują obecnie ostatnie miejsce w tabeli Premier League.