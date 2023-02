Trzy nieuznane gole i kolejna wpadka Chelsea. Fabiański szczęściarzem weekendu. Milimetry

W zimowym oknie transferowym Chelsea wydała na nowych piłkarzy ponad 290 milionów funtów. Do klubu dołączyli m.in. Enzo Fernandez czy Mychajło Mudryk. Wydane pieniądze nie mają na razie przełożenia na boisko, bo w 2023 roku Chelsea wygrała jeden mecz - 1:0 z Crystal Palace w połowie stycznia. Mecz z balansującym na granicy strefy spadkowej West Hamem miał być przełamaniem po dwóch remisach z rzędu z Liverpoolem i Fulham.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Chelsea nie potrafiła odnieść drugiego zwycięstwa w 2023 roku

Pierwsze 25 minut spotkania to spokojna gra Chelsea, która kontrolowała wydarzenia na stadionie West Hamu. W dziewiątej minucie Joao Felix trafił do siatki, ale był na pozycji spalonej.

Pięć minut później w składzie West Hamu doszło do wymuszonej zmiany i Lucasa Paquetę zastąpił Tomas Soucek. Jakby tego było mało, to w 16. minucie Felix ponownie trafił do siatki i wyprowadził drużynę Grahama Pottera na prowadzenie. Portugalczyk świetnie wkleił się w obronę rywali i wykorzystał znakomite podanie od Enzo Fernandeza. Uderzył tak dobrze, że Fabiański mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do jego bramki. Był to też pierwszy gol wypracowany przez dwóch nowych piłkarzy, który zimą dołączyli do Chelsea.

W 23. minucie do bramki strzeżonej przez polskiego bramkarza trafił Kai Havertz, ale sędziowie uznali, że niemiecki atakujący również był na pozycji spalonej, chociaż widać, że decydowały tam dosłownie milimetry.

Pięć minut później gospodarze zapuścili się pod pole karne Chelsea. Jarrod Bowen przedłużył na dalszy słupek dośrodkowanie, a tam już czekał Emerson, który uciekł pilnującemu go Reece'owi Jamesowi i doprowadził do wyrównania.

Druga połowa była o wiele bardziej wyrównana, ale Chelsea nie potrafiła strzelić bramki, która dałaby jej zwycięstwo. Bliżej tego był West Ham, który w 82. minucie trafił do bramki Kepy, ale ostatecznie jeden z zawodników gospodarzy był na spalonym w momencie dośrodkowania piłki z rzutu wolnego.

Ostatecznie Chelsea zanotowała trzeci remis z rzędu. Z ośmiu ligowych spotkań w 2023 wygrała tylko jedno zwycięstwo, poza tym cztery razy remisowała i trzykrotnie przegrywała. Klub jest na dziewiątym miejscu w tabeli i ma 31 punktów. Strata do czwartego Newcastle to dziewięć punktów. Z kolei West Ham klasyfikowany jest na 15. lokacie i ma dwa punkty więcej od 18. Evertonu.

West Ham United - Chelsea 1:1

28' Emerson - 16' Felix.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl