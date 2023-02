Gwiazdor Premier League odbił się od Realu i bardzo to przeżył. "Teraz rozumiem"

Martin Odegaard już od najmłodszych lat zapowiadał się na wielki talent. W styczniu 2015 roku został kupiony przez Real Madryt z norweskiego Stromsgodset. Cztery miesiące później zadebiutował w seniorskim zespole w spotkaniu z Getafe (7:3), w 58. minucie zmienił Cristiano Ronaldo. Do dziś pozostaje najmłodszym piłkarzem, który zagrał dla "Królewskich", miał wtedy 16 lat i 156 dni.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Martin Odegaard wspomina rozczarowujący pobyt w Realu Madryt. "Rozumiem, dlaczego tak się stało"

Pobyt Norwega w stołecznym klubie okazał się rozczarowaniem. Formalnie był jego graczem przez sześć i pół roku, ale przez ten czas zaliczył zaledwie 11 występów, nie strzelił w nich gola i nie zanotował asysty. Większość tego okresu spędził na wypożyczeniach, na tej zasadzie w styczniu 2021 roku trafił do Arsenalu. Ten po zakończeniu sezonu wykupił go i tam gra do dziś.

W rozmowie z Player's Tribune Odegaard opowiedział o tym, jak wyglądały jego początki w Realu. Choć nie przychodził jako pierwszoplanowy zawodnik, to mógł liczyć na wsparcie największych gwiazd. - Wszyscy byli bardzo mili, a ci, którzy mówili po angielsku, jak Ronaldo, Modrić i Kroos, na początku poświęcali mi więcej uwagi. Dawali mi rady i bardzo mi pomogli - powiedział.

Z czasem sytuacja zaczęła się komplikować. Norweg trenował z pierwszym zespołem, ale występował w meczach drugiej drużyny. Z tego powodu nigdzie nie potrafił zbudować sobie odpowiedniej pozycji na boisku, jak i w szatni. - Przestałem grać z typową dla mnie iskrą. Teraz rozumiem, dlaczego tak się stało. Byłem jeszcze małym dzieckiem, ale nauczyłem się, że trzeba być bezwzględnym. Musisz mieć wy***ane i robić wszystko, aby pokazać prawdziwego siebie na murawie - wyjaśnił.

Odegaard miał poczucie, że przez lata nie poczynił znaczących postępów, za co był mocno krytykowany. Z tego powodu poważnie zastanawiał się nad odejściem z Realu, co ostatecznie uczynił. - Tak się dzieje, gdy wokół ciebie jest dużo szumu. We współczesnym futbolu nie ma czegoś pomiędzy. Albo jesteś najlepszym transferem w historii, albo jesteś g***iany - ocenił.

Pobyt w stolicy Hiszpanii przygotował 24-latka do gry o wysoką stawkę. Obecnie jest jednym z liderów rewelacyjnego Arsenalu, który ma bardzo duże szanse na zdobycie pierwszego od 19 lat mistrzostwa Anglii. - Nauczyłem się być twardym i stawiać czoła wyzwaniom. To część tego, kim obecnie jestem. To powód, dla którego jestem właśnie w tym miejscu - podsumował.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl