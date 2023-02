Najbogatszy Brytyjczyk chce kupić Manchester United. "25 miliardów dolarów"

Manchester United będzie miał nowego właściciela po 18 latach. Amerykańska rodzina Glazerów poinformowała 22 listopada zeszłego roku, że jest gotowa na sprzedaż klubu. "Rozpoczynamy proces poszukiwania strategicznych opcji dla klubu. W ramach tego procesu zarząd rozważy wszystkie strategiczne opcje, w tym nową inwestycję, sprzedaż lub inne transakcje z udziałem Spółki" - przekazali Glazerowie w oficjalnym komunikacie. Chętnych na kupno klubu nie brakuje.

Najbogatszy Brytyjczyk chce kupić Manchester United. Poprosił m.in. Goldman Sachs o pomoc

Dziennik "The Times" informował 18 stycznia, że Sir Jim Ratcliffe, najbogatszy Brytyjczyk i właściciel międzynarodowej grupy chemicznej INEOS, jest zainteresowany kupnem Manchesteru United. Wtedy rzecznik INEOS-u przekazał dziennikarzom, że "Ratcliffe oficjalnie przystąpił do procesu zakupu". Jego majątek jest wyceniany na 25 mld dolarów. Portal bloomberg.com podał, że Sir Jim Ratcliffe zatrudnił przedstawicieli banków inwestycyjnych - JPMorgan i Goldman Sachs - żeby ci doradzili mu ws. oferty kupna i oceny jej wykonalności.

"Daily Mail" podawał 8 lutego, że prawdopodobnie największym konkurentem dla Sir Jima Ratcliffe'a będzie katarska grupa inwestorów, która zapowiada wielkie pieniądze na transfery, 2 mld funtów na przebudowę stadionu Old Trafford lub wyburzenie go i przeniesienie się na nowy obiekt. "Katarczycy złożą ofertę na dniach. Stanie się to na pewno przed połową lutego - terminem wyznaczonym przez rodzinę Glazerów. Są przekonani, że ich oferta zdmuchnie konkurencję" - czytamy w artykule.

Wcześniej chęć zakupu Manchesteru United od rodziny Glazerów wyraził m.in. miliarder Jeff Bezos (właściciel Amazona), firma Apple czy David Beckham, obecny właściciel Interu Miami. Do analizy ofert za klub z Old Trafford dojdzie w lutym tego roku. Rodzina Glazerów chciałaby uzyskać około 6 mld funtów za Manchester United, ale bardziej realne, zdaniem osób pracujących przy całym procesie, wydaje się uzyskanie 4,1-4,5 mld funtów.

Manchester United zajmuje trzecie miejsce w lidze angielskiej z 43 punktami i traci siedem punktów do prowadzącego Arsenalu. W ostatnim meczu zespół prowadzony przez Erika ten Haga zremisował 2:2 z Leeds United po golach Marcusa Rashforda i Jadona Sancho.