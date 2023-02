Manchester United chce wykorzystać kłopoty Barcelony. Walka o dwóch piłkarzy. Wielkich

Prezes ligi hiszpańskiej, Javier Tebas poinformował, że FC Barcelona musi zmniejszyć kwotę przeznaczaną na pensje dla piłkarzy o około 200 mln euro, żeby nie narazić się na sankcje. Prezes Joan Laporta wyjawił, że obniży kwotę wynagrodzeń w Barcelonie, ale nie w takiej skali. - Latem obniżymy fundusz płac o 170 mln euro. Odkąd tu weszliśmy, kupiliśmy piłkarzy za 215 mln euro i sprzedaliśmy za 141 mln euro. Ponieważ nadal przekraczamy limit wynagrodzeń, powoduje to, że LaLiga stosuje bardziej restrykcyjne zasady - przekazał Laporta.

Barcelona sprzeda dwie gwiazdy? Manchester United gotów skorzystać z okazji

Brytyjski dziennik "Daily Mirror" informuje, że z problemów finansowych FC Barcelony w letnim oknie transferowym może skorzystać Manchester United. Klub z Old Trafford interesuje się dwoma piłkarzami Barcelony - Frenkiem de Jongiem oraz Ansu Fatim. Holenderski pomocnik był latem wypychany z klubu za wszelką cenę z powodu wysokich zarobków. Ostatecznie de Jong zgodził się podpisać aneks do umowy, żeby dostosować pensję do aktualnej skali. - Frenkie ma ważny kontrakt, kilka klubów jest nim zainteresowanych, ale nie sprzedamy go - mówił Joan Laporta w rozmowie z radiem Cadena SER.

Manchester United oferował Barcelonie 70 mln euro za Frenkiego de Jonga, kusząc go możliwością współpracy z Erikiem ten Hagiem, dla którego grał w Ajaksie Amsterdam w latach 2017-2019. A co z Ansu Fatim? Zdaniem radia COPE jego otoczenie radzi mu zmienić klub, co dałoby Barcelonie około 60-70 mln euro. - Sprzedaż Fatiego? W tej chwili tego nie planujemy. Nie mogę przewidzieć przyszłości, ale dla nas jest zawodnikiem, w którym pokładamy duże nadzieje - stwierdził Joan Laporta.

Obecnie Manchester United zajmuje trzecie miejsce z 43 punktami w lidze angielskiej i traci siedem punktów do prowadzącego Arsenalu - ostatni ligowy mecz zakończył się remisem 2:2 z Leeds United. W Lidze Europy zespół prowadzony przez Erika ten Haga zagra z FC Barceloną, a dodatkowo zmierzy się z Newcastle United w finale FA Cup.