Kane prowadzi biznes, o którym nikt nie miał pojęcia. Pomysł wart miliony funtów

Harry Kane od kilku lat regularnie strzela kilkadziesiąt bramek w sezonie i dzięki temu może liczyć na wysoką pensję. Według "Daily Mirror" zawodnik Tottenhamu pobiera tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 200 tys. funtów, które umiejętnie inwestuje. Dziennikarzom brytyjskiej gazety udało się ustalić, gdzie 29-latek ulokował swoje środki w ostatnim czasie.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest podniecające. Nie pamiętam, kiedy zrobiłam porządny trening". Ewa Swoboda druga na ORLEN Copernicus Cup

Bramkarz pobiegł w pole karne w 96. minucie i zrobił to. Niewiarygodne [WIDEO]

Harry Kane zainwestował w pączki. Ale nie są to pierwsze lepsze pączki z dżemem

O inwestycjach Harry'ego Kane'a w nieruchomości jako pierwsze napisało "The Sun". Gazeta podaje, że piłkarz "jest równie sprytny w obchodzeniu się z pieniędzmi, jak wykańczaniem akcji na boisku". W artykule możemy przeczytać, że "wielu piłkarzy inwestuje w nieruchomości z różnym skutkiem, ale Harry wyraźnie wie, co robi". Pomagać ma mu w tym jego brat, Charlie, który jest także jego agentem. Wspólnie mieli zbudować imperium warte 13,1 mln funtów. Piłkarz ma mieć również w swojej kolekcji auta, a konkretnie Land Rovera za 99 tys. funtów, Jaguara F-Pace za 35 tys. funtów i Bentleya za 212 tys. funtów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jak dowiedziało się "Daily Mirror" najnowszą inwestycją Kane'a jest firma Urban Legend. To przedsiębiorstwo produkujące pączki, ale nie chodzi o zwykłe pączki, które można kupić w piekarni czy supermarkecie. Są to niskokaloryczne wypieki zawierające o 50 proc. mniej tłuszczy niż te ze sklepu. Jak podaje to samo źródło, Kane miał powiedzieć, że jest "podekscytowany dołączeniem do zespołu Urban Legend i ich ambitnym planem rozwoju". Nalegał również, aby "firma wykorzystała jego żywe zainteresowanie zdrową żywnością, aby zachęcić innych do dbania o swoje zdrowie, a sprzedawcy detaliczni mieli szerszy dostęp do zdrowszych opcji".

Ibrahimović odgraża się w swoim stylu. "Wciąż jestem bogiem"

To nie jedyny biznes żywieniowy, w który zainwestował najlepszy gracz Tottenhamu. Już na początku zeszłego roku dołączył do marki zdrowej żywności Bio&Me powstałej trzy lata wcześniej. Jej wartość szacuje się na 1,4 miliona funtów. Produkty firmy są dostępne w ponad 1400 sklepach w całej Wielkiej Brytanii.