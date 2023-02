Katarczycy chcą Manchester United. "Zdmuchną rywali". Mogą nawet zburzyć Old Trafford

Manchester United już niedługo może mieć nowego właściciela. Amerykańska rodzina Glazerów chce pozbyć się pakietu właścicielskiego i już czeka na oferty. Jak podało "Daily Mail" zainteresowana zakupem jest grupa prywatnych inwestorów z Kataru. Według dziennika dotychczasowi właściciele liczą na 6 miliardów funtów.

REKLAMA

Zobacz wideo O co chodzi w procesie Lewandowski - Kucharski? Ujawniamy kulisy

Nowy stadion i wielka kasa na transfery. Katarczycy kuszą Manchester United

"Katarczycy złożą ofertę na dniach. Stanie się to na pewno przed połową lutego - terminem wyznaczonym przez rodzinę Glazerów. Są przekonani, że ich oferta zdmuchnie konkurencję" - czytamy. Naftowi potentaci uważają Manchester United za "futbolową perełkę", największy klub na świecie i chcą ponownie poprowadzić go na szczyt. Poza ogromnymi pieniędzmi dla Glazerów mają kusić angielski klub potężnym budżetem, który trener Erik ten Hag będzie mógł przeznaczyć na transfery. Poza tym planują wydać 2 miliardy funtów na przebudowę stadionu Old Trafford lub na jego wyburzenie i przeniesienie się na zupełnie nowy obiekt.

Grupę inwestorów interesuje jedynie pełne przejęcie klubu. Determinacja Katarczyków może wynikać z faktu, że głowa tego państwa emir Tamim bin Hamad Al Thani jest oddanym fanem United i doskonale zna historię klubu. Kupno nie może się jednak odbywać za pośrednictwem spółki Qatar Sports Investments, ponieważ jeden podmiot nie może posiadać dwóch zespołów, grających w tych samych rozgrywkach. QSI jest już właścicielem PSG, a to uniemożliwiłoby którejś z drużyn występy w Lidze Mistrzów.

Pieniądze to nie wszystko. Kto będzie nowym właścicielem Manchesteru United?

Na przejęcie United przez Katarczyków zgodę musi także wyrazić Premier League. Tu może pojawić się problem, ponieważ w niektórych kręgach już pojawił się sprzeciw. Wszystko dlatego, że Katar oskarżany jest o łamanie praw człowieka. Z drugiej strony podobne standardy panują w Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Newcastle i Manchester City trafiły wcześniej w ręce inwestorów właśnie z tych krajów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Najpoważniejszym konkurentem Katarczyków w drodze po przejęcie Manchesteru United ma być najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii Jim Ratcliffe - również oddany kibic tego klubu. W grze ma być jeszcze kilka podmiotów.