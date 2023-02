"Nikt nie będzie miał jaj, by mu to powiedzieć". Klopp i Liverpool pod ostrzałem

- Będę w 100 proc. szczery, trudno mi z tobą rozmawiać. Wolałbym nie odpowiadać na twoje pytanie i dobrze wiesz dlaczego. Z powodu wszystkich rzeczy, jakie napisałeś. Jeśli ktokolwiek inny chce zadać to pytanie, proszę bardzo, odpowiem - rzucił Juergen Klopp do dziennikarza portalu The Athletic - Jamesa Pearce'a - po ostatnim meczu z Wolverhampton (0:3).

REKLAMA

Zobacz wideo

W ostatniej kolejce Premier League Liverpool przegrał wysoko na wyjeździe, a dwa gole stracił już w pierwszych 12 minutach meczu. Klopp ze złością zareagował na pytanie, czy taka sytuacja była konsekwencją nieodpowiedniego przygotowania mentalnego do spotkania. Niemiec nie chciał rozmawiać z dziennikarzem z powodu wcześniejszych, nieprzychylnych jego zdaniem, tekstów na temat jego drużyny.

Nagły zwrot akcji. Świerczok wraca do życia z dyskwalifikacji. Będzie sensacyjny transfer

Angielskie media skrytykowały Kloppa za to zachowanie. Teraz niemieckiego szkoleniowca skrytykował też jego rodak, były piłkarz Liverpoolu - Dietmar Hamann. - To było dziwne i małostkowe zachowanie. Klopp musi zdać sobie sprawę, że po jego odpowiedzi Pearce otrzymał mnóstwo paskudnych wiadomości z pogróżkami - powiedział Hamann.

Hamann skrytykował Kloppa

- Pearce miał wszelkie prawo, by zadać to pytanie. Było ono więcej niż wskazane. Uważam, że Klopp powinien go przeprosić. Liverpool to klub, którego wartości opierają się na szacunku i ktoś powinien mu powiedzieć, że nie może robić takich rzeczy - dodał.

- Ale nie wydaje mi się, by tak się stało. Czuję, że nikt nie będzie miał jaj, by powiedzieć to Kloppowi. Stanie się tak, mimo że w Anglii prowadzi się wiele akcji przeciwko zastraszaniu i nienawiści. Takie zachowania nie pomogą ani trenerowi, ani klubowi, który jest w głębokim kryzysie - zakończył Niemiec.

Ronaldinho się wygadał. Zdradził, gdzie zagra jego syn. Idzie w ślady ojca

Hamann grał w Liverpoolu w latach 1999-2006. 58-krotny reprezentant Niemiec wygrał z klubem Ligę Mistrzów i Puchar UEFA, zdobył też dwa Puchary Anglii i jeden puchar ligi. W Liverpoolu rozegrał 280 meczów, strzelił 11 goli.