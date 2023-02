Absolutny hit. Manchester United gotowy na wielki transfer. Za 120 mln euro

Brytyjska gazeta "Daily Mail" podaje, że Manchester United już latem powalczy o sprowadzenie Victora Osimhena. Nigeryjczyk w tym sezonie w barwach Napoli prezentuje się znakomicie. "Czerwone Diabły" liczą więc, że 24-latek byłby w stanie przełożyć bardzo dobrą formę z Włoch na grę w Anglii. Ekipa z Neapolu walczy o mistrzostwo w Serie A, a także wciąż liczy się w Lidze Mistrzów, dlatego w przypadku osiągnięcia dużego sukcesu może nie chcieć dokonywać wyprzedaży najlepszych piłkarzy. Oferta Manchesteru United może okazać się jednak nie do odrzucenia.

Według "Daily Mail" Manchester United jest gotowy na wpłacenie klauzuli odstępnego, która wynosi aż 120 milionów euro, co sprawiłoby, że przebiliby dotychczasowy rekord transferowy klubu, ustanowiony przez Paula Pogbę o wartości 105 milionów euro. Osimhen do Napoli trafił z LOSC Lille za 75 milionów euro, tak więc włoski klub zdecydowanie zarobiłby na swoim zawodniku. Nigeryjczyk aktualnie rozgrywa swój trzeci sezon w Napoli, gdzie łącznie rozegrał 83 mecze, strzelił 45 goli i dołożył do tego 13 asyst.

Sytuacja z napastnikami w Manchesterze United

Po odejściu Cristiano Ronaldo z Old Trafford za zdobywanie goli odpowiedzialni są Marcus Rashford, Anthony Martial, czy sprowadzony do drużyny zimą Wout Weghorst. Najlepszym strzelcem w zespole Erika ten Haga jest pierwszy z wymienionych z dorobkiem 10 goli w 21 meczach, tak więc to pokazuje, że sprowadzenie klasycznego napastnika, jest w tym momencie Manchesterowi United bardzo potrzebne. Jeśli jednak transfer 24-latka nie dojdzie do skutku według "Daily Mail", "Czerwone Diabły" spróbują przekonać do siebie Harry'ego Kane'a.

Zainteresowanie ze strony Chelsea

Jak się okazuje Manchester United to niejedyny zespół, jaki interesuje się sprowadzeniem Victora Osimhena. Chelsea po przeprowadzeniu wielkich transferów zimą, nie chce na tym poprzestać. Zdaniem "La Gazetta dello Sport" ekipa z Londynu również włączy się w walkę o Nigeryjczyka. W przypadku wpłacenia kwoty odstępnego, to gdzie ostatecznie trafi Victor Osimhen, zależeć będzie od niego samego.

