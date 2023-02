"Byłby głupcem, gdyby odmówił". Zaskakujące słowa ws. przyszłości Kane'a

Harry Kane jest żywą legendą i wychowankiem Tottenhamu Hotspur. W minioną niedzielę zdobył 267 bramkę w tym klubie i tym samym stał się jego najlepszym strzelcem w historii. Mimo to napastnik nie sięgnął z Tottenhamem jeszcze po żadne trofeum i coraz więcej wskazuje, że latem może zmienić otoczenie.

Były piłkarz doradza Kane'owi transfer do Bayernu Monachium

Ostatnio media informowały, że Anglikiem zainteresowany jest Bayern Monachium. Zdaniem dziennikarzy pozyskanie piłkarza nie będzie łatwe, ale mistrz Niemiec wciąż ma nadzieję na ten transfer, ponieważ Kane nie przedłużył kontraktu, który wygasa w czerwcu przyszłego roku. Były angielski piłkarz Danny Murphy doradza napastnikowi przejście do Bayernu Monachium. Jego zdaniem napastnik w tym zespole miałby dużo większe szanse na zdobycie trofeów.

"Jeśli miałby opuścić Tottenham, to przede wszystkim po to, by od samego początku zdobywać trofea. Niestety Tottenham nie jest nawet blisko zapewnienia mu tego, na co zasługuje. Tego lata kończy 30 lat i zbliża się do etapu "teraz albo nigdy". Wyjazd za granicę może go kosztować rekord strzelecki Alana Shearera w Premier League, ale nie powinno go to zniechęcać. Za pięć lat moglibyśmy mówić o Harrym jako o zwycięzcy Ligi Mistrzów z wieloma tytułami Bundesligi. Nie mam wątpliwości, że Kane odniósłby wielki sukces w Niemczech. Byłby głupcem, gdyby odmówił Bayernowi Monachium." - napisał w felietonie dla "Daily Mail".

Kane w Bayernie Monachium z pewnością miałby dużo większe szanse na sięgnięcie po trofeum. W ostatnich 10 latach ten klub dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów oraz nieprzerwanie od 2013 roku zdobywa mistrzostwo Niemiec. Dla porównania Tottenham ostatni raz sięgnął po trofeum w 2008 roku. Wówczas zdobył Carabo Cup, pokonując w finale Chelsea. Kane był wtedy zawodnikiem drużyn młodzieżowych.

Harry Kane w bieżącym sezonie 30 meczów, w których strzelił 19 goli i zaliczył trzy asysty. Tottenham po 22 kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 39 punktów.

