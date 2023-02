Wielki powrót na ławkę? Luis Enrique może wybierać. Chcą go dwie potęgi

Luis Enrique został zwolniony z funkcji trenera reprezentacji Hiszpanii, po tym, jak ta pożegnała się z mistrzostwami świata w 1/8 finału po porażce z Marokiem. 52-letni szkoleniowiec był przymierzany do objęcia kadry Brazylii, tak się jednak nie stało. Teraz mówi się o zainteresowaniu trenerem dwóch europejskich potęg klubowych.

Luis Enrique wróci do piłki klubowej? Zainteresowanie z La Liga i Premier League

Jednym z zespołów, który widziałby na ławce trenerskiej Luisa Enrique, jest Chelsea Londyn. Piłkarze Grahama Pottera nie notują w tym sezonie wielkich wyników i zajmują obecnie 9. miejsce w Premier League. Hiszpan miałby zastąpić na stanowisku 47-letniego Pottera, który objął zespół we wrześniu. W angielskich mediach już mówi się o jego zwolnieniu. A jednym z typowanych następców jest właśnie Enrique.

Inną drużyną, do której przymierzany jest Enrique, jest Atletico Madryt. O tym, że Hiszpan może zastąpić Diego Simeone, mówi się w mediach od stycznia. Simeone zapowiedział, że wraz z końcem sezonu zakończy się też jego przygoda w Madrycie i zarząd klubu już poszukuje godnego następcy. Jeszcze w trakcie mundialu Miguel Angel Gil Martin, prezes Atletico, komplementował pracę Enrique. - Bardzo go lubię, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Myślę, że mógłby trenować każdą drużynę w La Lidze. To byłoby korzystne dla piłkarzy, klubów i mediów - powiedział, cytowany przez "La Razon".

Sam Enrique potwierdził w rozmowie z Ibaiem Llanosem na Twitchu, że obecnie marzy mu się powrót do piłki klubowej i to jego motywacja na nadchodzące miesiące. Nie wyjawił jednak, czy prowadził już jakieś pierwsze rozmowy z potencjalnymi pracodawcami.

