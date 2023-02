Za 45 mln funtów kupili faceta, któremu grozi więzienie. Duża wpadka i piłkarza, i klubu

Anthony Gordon niedawno przeniósł się do Newcastle i już ma pierwsze problemy. Jak informuje "The Sun", 21-latek nie przejął się odebraniem mu prawa jazdy i został sfotografowany, jak prowadził samochód. Zdaniem dziennikarzy grozi mu za to nawet sześć miesięcy więzienia.

