Szalony transfer Fernandeza wpłynie na kolejny hitowy ruch. Klopp nie będzie szczęśliwy

We wtorek Chelsea pobiła rekord transferowy na Wyspach, płacąc Benfice aż 105 mln funtów za transfer Enzo Fernandeza. Argentyńczyk stał się najdroższym zawodnikiem w historii Premier League, przebijając przenosiny Jacka Grealisha z Aston Villi do Manchesteru City.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Łaszczyk o freak fightach: Smutne, że dzieci chcą oglądać nie prawdziwy sport, a to

Mistrz świata z Kataru automatycznie stał się też jednym z najdroższych piłkarzy w historii futbolu. Jego transfer z pewnością będzie miał wpływ na przyszłość podobnych transakcji. Jeden konkretny przykład podał już dziennikarz niemieckiego "Bilda" - Christian Falk.

Zima zaskoczyła ekstraklasę. Mecz w Płocku oficjalnie przełożony

Twardym negocjacjom Benfiki z Chelsea uważnie przyglądała się Borussia Dortmund. Niemcy byli pod wrażeniem stanowczości Portugalczyków, którzy niemal do samego końca okienka transferowego robili wszystko, by zatrzymać swoją gwiazdę. Chociaż ostatecznie Benfica sprzedała Fernandeza, to zarobiła na nim olbrzymie pieniądze.

Borussia wie, ile chce za Bellinghama

Jak poinformował Falk, Borussia zachowa się podobnie w kwestii ewentualnej sprzedaży Jude'a Bellinghama. Angielski pomocnik od dawna jest celem transferowym numer jeden dla Liverpoolu, a obie strony miały zacząć negocjacje już w marcu, bo piłkarz jest zdecydowany na powrót do ojczyzny.

Po transferze Fernandeza do Chelsea Liverpool na pewno nie będzie miał łatwych negocjacji z Niemcami. "Dzięki temu Borussia czuje, że ma odpowiedni punkt odniesienia dla Bellinghama. Wszyscy wiedzą, że nie powinien być tańszy. Liverpool już wie, ile będzie musiał za niego zapłacić. Nie sądzę, by udało im się jakkolwiek obniżyć tę kwotę" - napisał Falk, sugerując, że już latem rekord transferowy na Wyspach może zostać pobity kolejny raz.

Gigantyczne kłopoty PSG. Czterech czołowych piłkarzy wypadło z gry

Bellingham gra w Borussii od lata 2020 r., kiedy przeniósł się do niej z Birmingham City za 25 mln funtów. W klubie z Dortmundu rozegrał do tej pory 114 meczów, w których strzelił 20 goli i miał 22 asysty. Mimo że w czerwcu Bellingham skończy raptem 20 lat, to w reprezentacji Anglii rozegrał już 22 spotkania.